Max-Reger-Wochenende statt Max-Reger-Tage in Weiden

Statt den jährlichen Max-Reger-Tagen gibt es heuer in Weiden aufgrund der Corona-Situation ein Max-Reger-Wochenende. Am Freitagabend (19.30 Uhr) beginnt das Wochenende mit einem Konzert in der Kirche St. Josef. Das für heuer geplante Programm der Max-Reger-Tage soll 2021 nachgeholt werden.

Ein Wochenende mit Geige, Cello und Orgel

Zum Auftakt des Max-Reger-Wochenendes sind eine Violine und ein Cello zu hören mit Werken von Bach, Reger, Martinu und Schulhoff. Am Samstag (20 Uhr) wird ein Kammerkonzert des Boulanger Trio in der Max-Reger-Halle gespielt. Am Sonntag gibt es in der Kirche St. Michael dann eine Orgelsoirée mit Johannes Lamprecht. Dabei sind Werke von Bach, Reger oder Arvo Pärt zu hören.

Das ursprünglich für heuer geplante Programm für die Max-Reger-Tage soll auf 2021 verschoben werden. Sofern sich die Corona-Lage entspannt, soll es nächstes Jahr unter dem Motto "Reger in den 20ern" stattfinden.

Reger-Musik wieder häufiger zu hören

Der 1873 in Weiden geborene Komponist und Pianist ist vor allem für seine Orgel-Werke bekannt. In den 1920er Jahren war Reger im deutschsprachigen Raum der am häufigsten interpretierte Komponist. Der Weidener war zugleich einer der umstrittensten Komponisten der deutschen Romantik. Als "letzten Riesen der Musik" feierte ihn beispielsweise Paul Hindemith. Anders Igor Strawinsky, der Regers Musik als abstoßend bezeichnete.

Obwohl in den 1920er Jahren populär, geriet Reger später in Vergessenheit. Seine Werke gelten als dramatisch und schwer zu spielen. In den letzten Jahren wird seine Musik aber wieder zunehmend gespielt. Regers Familie lebte bis 1901 in Weiden und zog dann nach München. Seine Heimatstadt Weiden widmet ihm jährlich das renommierte Festival.