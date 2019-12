Kunsthalle Tübingen zeigt Max Pechsteins Lust am Tanzen

1908 zieht Max Pechstein nach Berlin. Nach der Gründung der "Brücke" in Dresden und einem Paris-Aufenthalt, war das für den aus dem kleinen Zwickau stammenden Künstler der endgültige Schritt in die Großstadt: "Diese Großstadt-Eindrücke mit dem ganzen Vergnügungsbetrieb, der vor dem Ersten Weltkrieg boomt, prasseln auf ihn ein," erzählt Annika Weise, Kuratorin der Ausstellung "Tanz! Max Pechstein. Bühne, Parkett, Manege" in der Kunsthalle Tübingen. "Man merkt: Da ist dieser junge Zwickauer, der das zu bannen versucht, was ihn in diesem Moment reizt, was er sieht auf der Bühne, in der Manege."

Befreiung der Körper

Zu Beginn des 20.Jahrhunderts geht es um die Befreiung der Körper von den Konventionen. Die einen machten das per Ausdruckstanz, etwa auf dem Monte Verità. Die expressionistischen Maler dagegen wollten Emotionen auf die Leinwand bringen. Der Tanz bot ihnen die Möglichkeit, aus einer körperlichen Wahrnehmung heraus zu skizzieren, zu zeichnen, mit Farbklängen zu malen. Max Pechstein hat oft in den Berliner Variétés gesessen und mit dem Zeichenstift unmittelbar auf das Bühnengeschehen reagiert. Im Atelier malt er tanzende Frauen als dominante, Raum beherrschende Leiber, versunken in die eigene Bewegung. Irgendwann, sehr spät, wird ihm aber klar, dass auch der teilnehmende Künstler ein Voyeur ist: In Pechsteins Farbholzschnitt von 1923 sitzen unter der Bühne die Männer, und sie stieren der sich energisch bewegenden Ballerina unter den gelüfteten Rock.