Das Max Ophüls-Filmfestival startet als Digitalausgabe

Ein bekanntes Filmfestival, das nur online stattfinden kann – Nachrichten wie diese sind inzwischen schon fast normal geworden. Für die Macherinnen und Macher sind Netzausgaben ihrer Veranstaltungen aber immer wieder eine große Herausforderung. Und für jedes Festival ist das erste Mal besonders aufregend. Das Team des Saarbrücker Filmfestivals Max Ophüls Preis stellt sich der Herausforderung mitten im sogenannten harten Lockdown. Judith Heitkamp hat mit der künstlerischen Leiterin Svenja Böttger gesprochen.

Judith Heitkamp: Sie haben sich neben Ihrem Job als Festivalleiterin auch noch einen als Talkmasterin an Land gezogen: Vergangene Woche gab es jeden Abend eine Vorab-Festival-Sendung auf einem eigenen YouTube-Kanal. Warum? Sie hatten ja vermutlich noch eine Menge anderes zu tun ...

Svenja Böttger: Das ist eine Neuerung, die wir in diesem Jahr relativ früh entwickelt haben, als klar war, dass wir ein Online-Festival machen, eine Onlineausgabe feiern werden. Weil wir wissen, dass wir im Internet unsere interessierten Fans, aber auch neugierige neue Zuschauerinnen und Zuschauer erst mal erreichen müssen. Und deswegen hatten wir uns entschieden, die ganze Woche vor dem Festival schon einmal Lust auf die Filme zu machen, die es bei uns auf der Streaming-Plattform während des Festivals zu erleben gibt.

Behalten Sie den Kanal während des Festivals bei?

Während des Festivals werden wir weiterführende Gespräche mit den Filmschaffenden über ihre Filme führen, dann auch in Kooperation mit dem Saarländischen Rundfunk und vier Moderatorinnen, Expertinnen, die mit den Filmschaffenden direkt in den Dialog treten.

"Wir werden ein bisschen spontaner miteinander sein müssen", haben Sie im Sommer gesagt, als die Planungen noch an einer völlig anderen Stelle waren ... Gibt es Punkte, an denen sich das jetzt konkretisiert? Eigentlich ist ja alles technisch vermittelt und gar nicht spontan. Wie soll die Festival-Stimmung entstehen?

Als wir uns Anfang November für eine reine Online-Ausgabe entschieden haben, da haben wir noch nicht damit gerechnet , dass wir damit dann im ganz harten Lockdown sein werden. Auch deswegen sind wir sehr stolz, dass wir jetzt etwas anbieten können. Mit "spontaner" meinen wir auch, dass es Möglichkeiten geben wird, sich über Facebook auszutauschen, über Zoom-Gespräche, dass man auch gucken kann, was sich daraus entwickelt, dass wir vielleicht in der Woche noch eine Idee haben, die wir noch zusammen umsetzen. Die Streaming Plattform hat natürlich ein System, das muss man natürlich auch erst einmal lernen, wir haben Zeitpläne. Aber sonst war es immer sehr starr mit den Zeiten, donnerstags läuft der Film, dienstags läuft jener. Online bedeutet bei uns , dass wir am Montag alle Filme online stellen und man individuell bis Sonntag die Möglichkeit hat zu entscheiden: Was möchte ich wann sehen?

Jetzt sind Sie ja nicht das erste Festival, das online geht. Konnten Sie auch von den Erfahrungen anderer profitieren?

Absolut! Es gab einen sehr, sehr tollen Austausch unter den Festival-Macher:innen, denn wir haben ja letztes Jahr die AG Filmfestival initiiert und gegründet. Etwas Besonderes ist, dass wir das erste Festival sind, das in einem harten Lockdown organisiert wurde, wir benutzen eine neue Technologie auf unserer Streaming-Plattform, die Blockchain-Technologie, wir sind das einzig dezidierte Nachwuchs Filmfestival für den deutschsprachigen Raum. Jeder hat so seinen Punkt und seinen Part und muss das auch nochmal in seiner Region anpassen.

Wenn man über den Publikumspreis mit abstimmen will, dann muss man mindestens 51 Prozent des Films auch wirklich gesehen haben.

Das haben wir für uns so entschieden. Normalerweise sitzen unsere Gäste ja auch bis zum Ende im Kino und stimmen dann ab. Wir möchten schon, dass die Filme auch wirklich geguckt werden, und dass man dann erst die Möglichkeit hat, dafür abstimmen zu können.

Kann man sagen, dass sich bei jungen Filmemachern und Filmemacherinnen ein Thema herauskristallisiert in diesem speziellen Jahrgang?

Tatsächlich ist es unser Anspruch, die Bandbreite des Nachwuchses abzubilden. Es ist wieder ein sehr engagierter Jahrgang , der sich mit den großen gesellschaftlichen Themen befasst. Es geht viel um das Thema Kapitalismus, es geht um Aktivismus, es geht generell darum: Wie wollen wir als Gesellschaft leben?, um die Rolle der Frau, um Umweltkatastrophen ... das Thema Corona findet noch nicht so sehr statt. Im Kurzfilm-Bereich schon eher, dass man mal eine Maske sieht oder dass nicht so viele Leute in einer Szene sein können. Aber wir gehen davon aus, dass diese Geschichten eigentlich erst 2021 deutlicher auftauchen, die Auseinandersetzung mit dem Thema Corona.

Macht sich bemerkbar, dass 2020 viele Filmproduktionen schlichtweg abgebrochen werden mussten wegen der Pandemielage, dass es insgesamt weniger Output gab?

Wir merken es, wir haben ein paar weniger Einreichungen bekommen. Auch wegen der Postproduktion, manche Filme konnten nicht finalisiert werden. Ich glaube aber, die richtige Stagnation, dass wir einfach deutlich weniger Filme sehen werden, die wird wahrscheinlich erst ab nächstem Jahr spürbar werden, wenn lange Produktionen unterbrochen werden mussten, wenn die Finanzierung geplatzt ist. Das befürchte ich tatsächlich.