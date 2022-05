Max Goldt erhält Jacob-Grimm-Preis 2022

Er hat ja schon den Kleist-Preis von Daniel Kehlmann verliehen bekommen. 2008 war das. So wie Kleist Anekdoten verfasste und also "anekdotierte", so kolumniert Max Goldt seit Jahrzehnten auf allerhöchstem Niveau, schreibt feinsinnige Kolumnen und tourt damit durch die Lande.

Diese Lesungen sind nicht nur ein Hochgenuss für alle Freunde der gediegenen Vortragskunst, sie erscheinen auch als Hörbücher und tragen herrliche Titel wie "ne Nonne kauft 'ner Nutte 'nen Duden", "Zweisprachig erzogene Bisexuelle mit Fahrrädern auf dem Autodach", "Chloroformierte Vierzehnjährige im Tweed-Kostüm" oder auch "Nichts als Punk und Pils und Staatsverdruss".

Auf letzterem Hörbuch findet sich auch Goldts Feststellung: "Ich wäre der Letzte, der gegen eine Pflege unserer Sprichwörter und Redensarten einträte, sie sollten uns allen ein lieber Schatz sein." Max Goldt ist ausweislich seiner genau gearbeiteten Texte ein großer Liebhaber der deutschen Sprache, und deshalb ein verdienter Jacob-Grimm-Preis-Träger.

Goldt-Standard für Kolumnen-Texte

Heutzutage hat fast jeder Journalist seine eigene Kolumne, wir leben im Zeitalter des Kolumnismus, in dem jeder Jungspund, jede Jungspündin (das wäre zum Beispiel eine an Goldt geschulte Wortneubildung) seine oder ihre Meinung zu diesem und jenem in die Welt zu blasen sich für befugt hält.

Man vergleiche solche oft rasch hingeworfenen Stücke mit den skrupulös formulierten Kolumnen Goldts – mit ihrer Kunst der Abschweifung und ihrem ironischen Soupçon. Man sehe auf die komischen Komposita, mit denen Goldt uns beschenkt: "Gedenkstätteneinweihungsestablishment" ist ein langes, ein böses, ein treffendes Wort von einem, der unsere Gegenwart nicht selten geißelt für die in ihr waltenden Geschmacksverirrungen. "Benefizladywesen" ist ein anderes Wort, gemünzt auf die in People-Magazinen wie der Bunten abgelichteten Damen, die mit Sektgläsern in der Hand einander dazu beglückwünschen, wieder einmal Gutes getan zu haben: das Cheers der Charity. Oder "Lebensartgerümpel", mit dem die Wohnungen moderner Großstädter oft genug vollgerammelt sind.

All das kann den 63-jährigen Goldt "ästhetisch auf die Palme bringen". Einige seiner Titel wie etwa "Okay, Mutter, ich nehme die Mittagsmaschine", "Vom Zauber des seitlich dran Vorbeigehens" oder aber auch sein mit der Band "Foyer des Arts" 1982 eingespielter Popsong "Wissenswertes über Erlangen" sind sprichwörtlich geworden und haben in den deutschen Sprachschatz Eingang gefunden. Man darf mit Blick auf die herausragende Qualität seiner Beobachtungen durchaus von einer Art Goldt-Standard sprechen. An so einem gilt es, sich zu messen.

Eigentlich heißt er Ernst

Wobei sein bürgerlicher Name eigentlich ganz anders lautet. Matthias Ernst nämlich. Aber was heißt hier "eigentlich"? Schon so einen Satz würde uns der sensible Sprachkritiker Goldt ankreiden. Einst schrieb er in Anlehnung an und doch tausend Mal witziger als Theodor Wiesengrund Adornos "Der Jargon der Eigentlichkeit": "Welche Funktion hat eigentlich das Wort 'eigentlich' in der Frage 'Sind Ihre Texte eigentlich autobiographisch?'" Der Humor, mit einer von Adorno in die Welt gesetzten Phrase sei's gesagt, macht hier "den Unterschied ums Ganze".

Er ist ein Meister in der Schaustellerei von Begriffsmaterial, ingeniös in seiner Pseudogravitität. So wie er das hoffnungslos veraltete Wort "Pennäler" dehnt und in die Länge zieht (Goldt hat eh eine Vorliebe für den Umlaut "Ä", selbiger gab 1997 einem weiteren seiner Bücher den Titel), muss man einfach lachen, natürlich ebenso über Neuschöpfungen wie seine hübsch alliterierende, altersgerechte Umschreibung für Seniorenresidenz: "Hinfälligenheim". Sahra Wagenknecht hat er früh schon als jenes sphinxhafte "Rätselweib" erkannt und benannt, das sie bis heute ist. Dagmar Berghoff, die Tagesschau-Sprecherin, bezeichnete er mal treffend als "Newsmutter". Misogynie, schallt es ihm da heute in unseren politisch überkorrekten Zeiten gern entgegen.

Gegen "kulturblinde Sprachkleisterei"

Gegenüber der "kulturblinden Sprachkleisterei" der Gender Studies etwa regt sich sein Unmut. Mag auch der Titel von Goldts Hörbuch "Der Mann mit dem Mireille-Mathieu-Bart" nach invertierter Conchita Wurst und also irgendwie Transgender klingen, so ist Goldt dem doktrinären Gendersternchen-Gemurkse an deutschen Universitäten doch abhold: "Mit stressgeränderten Augen erzählte mir neulich eine Professorin, dass die Gender-Leute keineswegs nur nerven, sondern ihre Arbeit blockieren. Dass sie bereits gemobbt werde, weil sie das Wort 'Studierende' nicht verwenden möchte, denn - das wisse ich ja wohl am besten, ich hätte ja bereits vor zig Jahren darüber geschrieben - ein Student, der in der Mensa sitzt und Kaffee trinkt, ist kein Studierender, sondern ein Kaffeetrinkender. So mag es unter vernünftigen Menschen sein, erwiderte ich, aber sieh es doch mal so: Wir erleben hier live in concert den sonderbaren Fall einer bürokratischen Diktatur ohne staatliche Initiative. Bisher sind solche Maßnahmen stets von übergeordneten Apparaten ausgegangen, und jetzt erleben wir, dass so etwas auch von ganz woanders herkommen kann: von gutsituierten Szeneviertel-Kids in der Orientierungsphase und denen, die deren Orientierungslosigkeit zwecks Selbstprofilierung ausnutzen."

"Beauty-Apparatschik" Heidi Klum

"Modische Sprachsalopperien" greift Max Goldt in seinen Texten ebenso auf wie die "Laberheini-Worte" sich geistreich dünkender Schwafelexistenzen. Goldt ist einer, der in langen, mäandernden Sätzen, in einer kunstvoll verschachtelten Prosa sich allen modernen "Floskelscheusalen" zur Wehr setzt. "Schwätzerworte" hasst er ebenso wie das in der Werbung so beliebte postponierte "pur" oder "plus".

Die "Knallo-Ballo-Kultur" des Privatfernsehens hat in ihm ihren schärfsten Richter. Nur kommt er nie zeigefingrig daher, sondern im eleganten Gewand des leichten Causeurs. Unvergessen, wie er einer Folge von "Germany’s Next Top Model" ansichtig wurde und stöhnte über "das Zugrundegehen der letzten Reste von Satzbau und Sprachlogik in der mündlichen Umgangssprache... Von Heidi Klum werden sie darüber natürlich nichts hören, denn dieser eisige Beauty-Apparatschik spricht selbst wie eine Säge, doch nicht jede kalte Säge schafft es nach New York."

Schön, dass er neben seinen sprachkritischen Einlassungen auch höchst amüsante Übersetzungsversuche der ins Deutsche kaum übertragbaren britischen Redensart "an apple a day keeps the doctor away" unternommen hat: "Täglich einen Apfel schmökern: Arzt muss Praxismobiliar verhökern." Preiswürdig auch seine Formulierung, nun würden "Köpfe teils rollen, teils rauchen".

"Guterweise", wie Goldt sagen würde, erhält er nun den Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache. Damit ist er endgültig im Ehrenhimmel angelangt. Ehrenhimmel: eines dieser heute nicht mehr gebräuchlichen Worte aus dem Wörterbuch der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm.