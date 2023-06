Zweifelhafte Message: Ukrainische Kinosensation "Mavka"

Mavka toppt alles: Sie hat nicht nur grüne Haare, sondern auch grüne Augenbrauen und Wimpern, ihre Augen sind so groß wie die eines Koboldmakis mit Lupenbrille und ihre Taille so schmal, dass Eiskönigin Elsa dagegen adipös erscheint. Aber Mavka ist ja auch kein Mensch, sondern eine Seele: "Ich bin Mavka, die Seele unseres Waldes", stellt sie im Film schnell klar.

Der Konflikt: Mavka vs. Flötenspieler Lukas

Als solche hütet sie das Geheimnis des Waldes: eine Quelle, deren Wasser jung macht. Nur weiß eine reiche Schurkin von der Existenz der Quelle und schickt den Flötenspieler Lukas in den Wald, um sie zu finden.

Der Film basiert lose auf der ukrainischen Mythologie und einem Text der ukrainischen Dichterin Lesja Ukrainka. Doch aus Ukrainkas düsterem Mavka-Charakter hat das Studio eine familientaugliche Geschichte mit Abenteuerelementen, lustigen Tierfiguren und Happy End gemacht.

Acht Jahre lang hat das vergleichsweise kleine Studio "Animagrad" aus Kiew an dem Film gearbeitet, die Animationen beeindrucken durch aufwändige Landschaften mit vielen Details und wilden Kamerafahrten.

Filmproduktion im Kriegsalltag

Und das ist bemerkenswert. Denn die Bedingungen, unter denen das Team arbeiten musste, hätten schwieriger nicht sein können, erzählt die Produzentin Iryna Kostyuk: "Als die Bombardierung am 24. Februar begann, hat die Produktion ein paar Wochen ausgesetzt, das ganze Leben war zum Erliegen gekommen. Aber wir mussten den Film fertigstellen."

Ein Teil des Teams ging an die Front, andere arbeiteten in Bunkern oder in ihren Badezimmern, weil das als relativ sicher galt, der Art Director floh mit seinem kleinen Sohn aus den besetzten Gebieten. Zusammengefasst: "Wir haben unter Umständen gearbeitet, unter denen wohl nie zuvor ein Animationsstudio gearbeitet hat."

Der Weg in die europäischen Kinos

Der Krieg und die Flucht vieler ukrainischer Mütter und Kinder hat in mehreren europäischen Ländern dazu geführt, dass der Film vor dem Start in Landessprache bereits erfolgreich auf Ukrainisch angelaufen ist.

Für die ukrainischen Kinder ist es der einzige Film, den sie in ihrer Muttersprache im Kino sehen können. Und dann auch noch ein Film über eine Figur ihres Landes, mit ukrainischer Tracht und ukrainischer Musik.

Vorhersehbare Charaktere, schlechtes Drehbuch

Doch leider ist "Mavka" ein schlechter Film. Trotz der technisch beeindruckenden Animationen ist die Optik insgesamt unharmonisch. Einzelne Figuren bleiben grobschlächtig und hölzern, manche Szenen erinnern an schlechtes Schülertheater, zu viel Text trifft auf zu wenig gestische Ideen. Überhaupt fehlt es an Energie, selbst in den magischen Momenten kommt einfach keine Stimmung auf.