"Matriarchy now": Pussy Riots Gegenentwurf zu Putins Patriarchat

Auf den ersten Blick ist das Cover des neuen Pussy-Riot-Albums "Matriarchy now" ziemlich harmlos: eine Aubergine vor pinkem Hintergrund. Und ein Küchenmesser, das diese Aubergine in zwei Hälften teilt. Haben sich Pussy Riot jetzt mit dem Starkoch Ottolenghi zusammengetan und vegetarische Rezepte vertont? Natürlich nicht. Denn auf den zweiten Blick ist das Cover des neuen Pussy-Riot-Albums ziemlich vulgär. Die Aubergine wird als Emoji nämlich auch als Synonym für das männliche Geschlechtsteil verwendet. Ein Code für den Penis. Und den zerschneiden Pussy Riot mit dem Küchenmesser.

Pussy Riot spielen mit sexistischen Klischees

Sieben Songs haben Pussy Riot veröffentlicht, sieben Hymnen gegen des Patriarchat – alles Kollaborationen mit verschiedenen internationalen Musicacts. Dabei haben sich Pussy Riot vor allem musikalisch neu erfunden. Kein wilder russischsprachiger Punkrock. Stattdessen poppigere Klänge, die sich anfühlen wie eine Mischung aus Avril Lavinge und Cardi B., nur eben mit ziemlich bösen Texten.

Politisch sind Pussy Riot sich selbst und ihrem radikalen Feminismus aber treu geblieben. Der Titel des Albums "Matriarchy now" gibt die Richtung vor. Immer wieder brechen sie mit sexistischen Klischees und verkehren sie ins Gegenteil. Schließlich ist das Matriarchat ein umgekehrtes Patriarchat. Eine Gesellschaftsordnung in der eben nicht der Mann, sondern die Frau die dominante Rolle einnimmt. Das Gegenteil von Wladimir Putins Sicht auf die Welt. Ein Beispiel für so eine Umkehrung: Der Sugar Daddy wird bei Pussy Riot zur Sugar Mommy. Und die Sugar Mommy, so heißt es im gleichnamigen Stück, verteilt Lolipos an ihre männlichen Untergebenen, damit sie brav und pazifistisch bleiben.

Der Witz bleibt Pussy Riots stärkste Waffe

Das textliche und musikalische Highlight von "Matriarchy now" kommt dabei – so schreiben es die Regeln der Streaming-Plattform ja mittlerweile vor – direkt am Anfang des Albums. In "Princess Charming" machen sich Pussy Riot über den Großkonzern Disney und die immer gleichen Handlungsstränge der Filme lustig. Eine hilflose Prinzessin, die von Prinz Charming gerettet werden muss. Auch diese Story kehren Pussy Riot um – und besingen die Princess Charming. Die den Drachen zähmt, gerne mit vielem Zauberstäben spielt, auf ihrem dunklen Ross mit Lederstiefeln reitet und die Welt rettet.

Zum Artikel "Punk und politischer Aktivismus: Pussy Riot spielen in Nürnberg"

Die größte Stärke von "Matriarchy now" ist die Ironie. Obwohl die Bandmitglieder politisch verfolgt werden, sogar im Gefängnis saßen, bleibt ihr radikaler Gegenentwurf zum Konservatismus der Putins, Trumps und Erdogans ziemlich witzig. Besonders dann, wenn die ironischen, antipatriarchalen Texte mit konventionellem Pop- und Chart-Sound verbunden werden. Weil Mainstream-Pop ja meistens für das Unpolitische, für Belanglosen Liebes-Schnulz oder – Layla lässt grüßen – sogar für institutionalisierten Sexismus steht. Da passt es dann, wenn dieser Sound, wie im Song "Punish", mit feministischer BDSM-Ermächtigung verbunden wird.

Zwischen Hochglanzpop und Comedy-Punk

Allerdings wird der ohrwurmtaugliche Hochglanzpop, der Songs wie "Princess Charming" oder "Punish" nochmal subversiver macht, von der Gruppe um Marija Aljochina und Nadesha Tolokonnikowa zu selten durchgezogen. Immer wieder driften die Songs ins Absurde ab – und weil sie so unterschiedlich sind, klingt das Endergebnis doch eher nach Kunst-Installation mit Punk-Attitüde als nach Pop-Album. Im Grunde ist "Matriarchy now" deshalb eine musikalische, queer-feministische Comedy-Show, nur eben nach Pussy-Riot-Prinzip.