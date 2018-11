So entstanden Mathieu Sapins Comics über Depardieu und Hollande

Wachsendes Interesse für die Politik

Im September startete „Le Poulain“ – auf Deutsch: „Das Fohlen“ – in den französischen Kinos. Die Kritiken waren gemischt. Ihm habe es großen Spaß gemacht, sagt Mathieu Sapin, die Geschichte eines jungen, unbedarften Mannes zu erzählen, der allmählich Gefallen findet am Haifischbecken der Politik. Zuerst ist er nur ein einfacher Wahlkampfhelfer, aber mehr und mehr wird er zu einer treibenden Kraft. Es gibt durchaus autobiografische Bezüge. Schließlich ist Mathieu Sapin selbst als Zeichner auch ganz unbefangen in das politische Milieu hineingeraten. 2011 beschloss er, den Präsidentschaftswahlkampf von François Hollande mit einem Comic zu begleiten.

"Davor interessierte ich mich tatsächlich nicht besonders für Politik", erzählt Sapin. Jetzt liebe er es, sich damit zu beschäftigen. Er verfolge das Geschehen auf Twitter, höre und sehe Nachrichten. Auch die mediale Aufmerksamkeit für seine Bücher habe zugenommen, was ihn bestimmt verändert habe. "Vor allem spüre ich jetzt mehr Verantwortung für das, was ich sage oder zeichne. Ich erzähle ja von wirklichen Menschen, da muss man präzise und aufrichtig sein. Was mich an der Politik besonders fasziniert, ist die Unvorhersehbarkeit. Jede Woche passiert etwas, was man sich vorher nicht ausmalen kann oder will."

Zudem sei es für jemanden wie ihn, der Geschichten auch erfindet, faszinierend, wie unberechenbar die Wirklichkeit sein kann. „Bei den Comics verarbeite ich ja eher das, was ich zuvor erlebt habe, und versuche es ironisch zu brechen. Bei meinem Film ‚Le Poulain‘ aber ging es auch darum, sich Situationen vorzustellen, die der Realität voraus sind. Wir schrieben das Drehbuch vor zwei Jahren. Zum Beispiel haben wir uns darin etwas Unglaubliches erlaubt: den Brexit! Wir dachten, das ist etwas, was nie eintreten wird. Wir haben das in den Film eingebaut, um einen Knalleffekt zu erzeugen. Und dann kam der wirkliche Brexit. So ging es weiter. Auch so etwas wie Trump konnte man sich vor zwei Jahren nicht vorstellen.“