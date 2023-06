Masturbierender Schauspieler: Maskenbildner-Verband alarmiert

Bei der Verleihung der österreichischen Filmpreise am vergangenen Donnerstag hatte die Regisseurin Marie Kreutzer ("Die Vaterlosen", "Corsage") in ihrer Rede mehrere Fälle sexueller Übergriffe genannt, allerdings ohne die Täter namentlich zu nennen. So soll ein Regisseur als "Penis-Double" aufgetreten sein, um eine "realistische" Oralsex-Szene zu drehen. Ein Schauspieler soll weiterbeschäftigt worden sein, obwohl dessen Lebensgefährtin ihn wegen sexueller Gewalt gerichtlich belangt hatte.

Ein anderer Darsteller habe onaniert, während ihn Maskenbilderinnen für seinen Auftritt am Set herrichteten: "Statistisch gesehen muss es in jedem Team, das einen Film in Österreich produziert, eine Person, wahrscheinlich männlich, geben, die Darstellungen sexueller Gewalt an Kindern konsumiert, sowie mindestens eine Person, wahrscheinlich männlich, die im beruflichen und privaten Umfeld übergriffig oder gewalttätig ist gegenüber Kolleginnen, Partnerinnen oder Kindern", so Kreutzer wörtlich.

"Es wird für viele schmerzhaft"

Das sei aus ihrer Sicht ein Problem "aller", nämlich der gesamten Gesellschaft: "Je mehr, je offener, je ehrlicher wir auch in unserer Branche über Machtmissbrauch und Übergriffe in und um Filmteams sprechen, desto mehr von den Geschichten, die wir alle kennen, werden publik werden. Das ist wichtig und es wird für viele schmerzhaft." Die Filmindustrie müsse sich die Aufgabe stellen, die Möglichkeiten für Machtmissbrauch zu "minimieren", sagte die Regisseurin, die für ihren Historienfilm "Corsage" gleich vierfach ausgezeichnet wurde.

In der Produktion spielt der wegen des Besitzes von Kinderpornographie angeklagte TV-Star Florian Teichtmeister ("Die Toten von Salzburg") Kaiser Franz-Joseph. Der Prozess gegen Teichtmeister wurde wegen seiner Erkrankung und weiterer Ermittlungen vorerst ausgesetzt, ein Termin steht noch nicht fest, was von einigen Medien als "Verschleppung" kritisiert wurde. Es wurde auch darüber spekuliert, wer wohl seine "schützende Hand" über den Schauspieler halte.

"Steile Hierarchien und Abhängigkeiten"

Bezugnehmend auf Marie Kreutzers Äußerungen, meldete sich jetzt der Verband der österreichischen Maskenbildner zu Wort. In einer Stellungnahme heißt es über den Fall eines am Set onanierenden Schauspielers: "Wir müssen hiermit leider bestätigen, dass solche und ähnliche Situationen tatsächlich vorkommen. Dass die meisten Kolleginnen darüber schweigen, hat gute Gründe und ist als Selbstschutz oft notwendig. Unser Blick richtet sich deshalb auf herrschende Strukturen und Arbeitsbedingungen, die Machtmissbrauch in jeder Form fördern: Das betrifft prekäre Anstellungsverhältnisse, steile Hierarchien und Abhängigkeiten, fehlende Ansprechpersonen, nicht wahrgenommene Fürsorgepflicht und kaum vorhandene Kontrollen bestehender gesetzlicher Vorgaben."

Es sei "völlig inakzeptabel, dass einzelne Menschen eine derartige Macht" hätten, so das Statement von Filmmakeup, die von den Verantwortlichen "Strukturveränderungen" einfordern. Die Täter glaubten, sie könnten "die Würde und Psyche anderer Menschen verletzen und keine Konsequenzen daraus erfahren". Es sei allerdings immer die jeweilige Entscheidung Betroffener, ob sie an die Öffentlichkeit gingen: "Reden tut jedenfalls gut! Nur wenn wir als Betroffene Vorfälle ansprechen können, ohne selbst Konsequenzen fürchten zu müssen, ist Änderung möglich."