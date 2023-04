"Maschinenblut": Premiere für einen Spielfilm aus Roth

Ein Stück Amerika im Landkreis Roth

In dem englischsprachigen Spielfilm "Maschinenblut" mit deutschen Untertiteln geht es um zwei Polizisten in einer amerikanischen Stadt, die chronisch überlastet sind und während ihrer Einsätze mit Gangkriminalität und massiver Gewalt konfrontiert sind. Eindrucksvoll inszenieren Fischer und Christian Verfolgungsszenen, düstere Stimmung sowie den Druck und den psychischen Stress, dem die beiden Polizisten ausgesetzt sind. "Maschinenblut" ist kein leichter Stoff.

Der erste Schuss aus der Waffe des Hauptcharakters namens Klismo schreckt das Premierenpublikum hoch. Die Szenen sind dicht erzählt und lassen den Zuschauer vergessen, dass "Maschinenblut" im Landkreis Roth gedreht wurde. Und das in nur 13 Tagen und Nächten. Akribisch und mit Blick fürs Detail haben Fischer und Christian ein amerikanisches Großraumbüro nachgebaut, hunderte Ordner beschriften lassen und deutsche Steckdosen abgeklebt. Die amerikanische Illusion funktioniert allerdings nicht an allen Stellen des Films. Für einige Szenen am Beginn des Films sind die beiden außerdem nach Marseille geflogen.

Gespür für Charaktere

Beim Casting haben die beiden fränkischen Filmemacher genau auf den amerikanischen Akzent ihrer Schauspieler geachtet. Die beiden Hauptdarsteller Samuel Merold und Omar Eltokali spielen mit Gespür für ihre Charaktere - und auch für die Beziehung zwischen den beiden Polizisten. Während der Dreharbeiten haben die beiden zusammengewohnt und jede Minute zusammen verbracht, erzählt Omar Eltokali nach der Premiere. "Es war so, dass wir für die 13 Tage wie Brüder einfach die ganze Zeit zusammen waren", so Eltokali.

Kreativer und technischer Part

Für Simon Fischer und Michael Christian ist "Maschinenblut" der erste längere Spielfilm. Bisher haben sie mehrere Kurzfilme zusammen umgesetzt. "Spielfilm war schon immer der Traum", sagt Simon Fischer, der an der Hochschule Ansbach Kulturjournalismus studiert hat. "Als neunjähriger, kleiner Bub habe ich das erste Mal die Videokamera von Papa in die Hand bekommen und seitdem habe ich sie nie wieder losgelassen", so der 25-Jährige. Michael Christian geht es um die Geschichten. Er war schon in verschiedenen künstlerischen Richtungen aktiv – unter anderem als Schauspieler. Wenn Michael Christian schreibt, überlegt er sich, in welchem Format sich seine Geschichte am besten erzählen lässt. "Wenn man sagt: Ich möchte kurz und knackig in eineinhalb bis zweieinhalb Stunden eine Geschichte erzählen, dann ist Film das beste Medium dafür", erklärt der Regisseur von "Maschinenblut".

50.000 Euro für "Maschinenblut"

Die beiden Filmemacher waren bereits zusammen in der Schule in Roth. Mittlerweile sind sie Geschäftspartner und haben das Filmemachen zu ihrem Hauptberuf gemacht. Anders sei die Produktion eines solchen Spielfilms auch zeitlich kaum zu schaffen. Für Vorbereitung, Dreh und Produktion von "Maschinenblut" sei etwas mehr als ein Jahr nötig gewesen, berichtet Produzent Fischer. Finanziert haben die beiden den rund 50.000 Euro teuren Film unter anderem über ein Stipendium des bayerischen Kultusministeriums sowie lokale Sponsoren.

Nächster Film soll "Willkür" heißen

Den beiden 25-Jährigen ist es wichtig, unabhängig und ohne Einfluss auf ihre Kreativität arbeiten zu können. "Wir sind diejenigen, die Entscheidungen treffen. Wir können uns so kreativ ausleben, wie wir das möchten", sagt Simon Fischer. Deshalb sind sie gerade dabei, eine eigene Produktionsfirma zu gründen. Und das nächste Filmprojekt ist bereits in Planung. "Willkür" ist der Titel des neuen Films des fränkisch Kreativduos. "Maschinenblut" läuft noch bis zum 7. Mai im Rother Bavaria Kino. Anschließend wird er unter anderem in Nürnberg, Fürth, Feuchtwangen und Gunzenhausen gezeigt.