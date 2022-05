Marxistische Vampirkomödie: "Blutsauger" von Julian Radlmeier

Für "Blutsauger" hat sich Radlmaier ein sehr spezielles Paar ausgedacht: Die vampiristische Industrie-Erbin Octavia Flambow-Jansen trifft auf den russischen Schauspieler Ljowuschka, der in seiner Heimat in Ungnade gefallen ist und sich entlang der Ostseeküste Richtung Hollywood aufmachen will – die kapitalistische Traumfabrik schlechthin. Inspiriert ist das durch eine reale Randfigur der russischen Filmgeschichte: In Sergej Eisensteins Revolutionsdrama "Oktober" von 1928 übernahm ein Laiendarsteller die Rolle des Leo Trotzki. Als der Film fertig war, kam Josef Stalin an die Macht. Er ließ seinen Rivalen Trotzki aus dem Film entfernen – und brachte damit auch den Schauspieler um sein Leinwanddebüt.

Irrwitzige Dialoge und Selbstironie

Was nach Referenzlast und melancholischer Tonlage klingt, hat dennoch seinen Witz, sagt Julian Radlmaier: „Bei 'Blutsauger' bin ich mir gar nicht so sicher, ob das noch eine Komödie ist, weil es ja auch relativ traurig ist am Ende. Aber natürlich ist der Film durchsetzt von Gags und einer Sprache, die versucht witzig zu sein. Ich schreibe gerne Dialoge, die einfach Spaß machen.“