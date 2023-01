Nach Unfall: Jeremy Renner meldet sich aus dem Krankenhaus

Sichtlich mitgenommen sieht Jeremy Renner auf dem Foto aus, das er am Mittwoch aus dem Krankenhaus postete. Geschwollene Augenlieder, Gesichtsblessuren und, Schläuche in der Nase. Er sei zu erschöpft um zu tippen, teilte der US-Schauspieler seinen über 18 Millionen Followern auf Instagram mit. "Aber ich sende euch allen Liebe!"

Der Unfall ereignete sich am Neujahrstag auf dem Grundstück von Renner in Reno, Nevada. wegen der starken Schneefälle blieb ein Familienmitglied Renners auf einer Privatstraße stecken, teile die Polizei mit. Der Schauspieler habe daraufhin mit seinem Schneepflug den Weg wieder freigeräumt. Nachdem er ausgestiegen sei, setzte sich das schwere Gerät jedoch in Bewegung und überführ den 51-jährigen.

Renner noch immer auf Intensivstation

Renner wurde daraufhin mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht – laut einer Sprecherin des Schauspielers mit "traumatischen Verletzungen". Am 2. Januar wurde Renner operiert und liegt seitdem auf der Intensivstation. Nach Aussage seines Anwalts mache er jedoch "Fortschritte".