Scorseses "The Irishman": What a great company of old men!

Die Kamera gleitet den Flur eines Altersheims entlang, Wohnen mit medizinischer Betreuung. Am Ende des Gang biegt sie links in ein Zimmer ein. Dort sitzt im Rollstuhl ein alter, gebrechlich wirkender, weißhaariger Mann, gespielt - nein, besser: verkörpert - von Robert de Niro, im realen Leben 76 Jahre alt. Er blickt zurück auf sein Leben und wir, die Zuschauer, mit ihm.

De Niro wird über dreieinhalb Stunden und mehrere Jahrzehnte amerikanischer Geschichte Frank Sheeran sein, ein Ex-GI und irischstämmiger Killer in den Diensten des Mob. Glaubt man dem FBI, ist er einer von nur zwei nicht italienischstämmigen Figuren im verbrecherischen Geflecht zwischen Cosa Nostra, Mafia und Casinobetreibern. Scorsese lässt - wie schon bei "Good Fellas" oder "Casino" - meisterhaft und bildgewaltig eine Welt entstehen, in der eigene Gesetze jenseits des Gesetzes gelten, in der eine minimale Andeutung den sicheren Tod bedeuten kann, und die durch strenge Kodizes gekennzeichnet ist.

Teure Verjüngung per Computer

"I heard you paint houses" ist der Untertitel des Films, der aus einem Buch über den realen Frank Sheeran stammt. Und er bezieht sich somit verschleiert auf den Job von "Irish": Auftragsmörder zu sein, der Mann fürs blutige Grobe. Über 100 Millionen Dollar hat Scoreses neues Meisterwerk gekostet. Viel davon floss in die Computertechnik. Denn die Hauptdarsteller mussten, um den epischen Zeitbogen abbilden zu können, per komplexer Software in den Gesichtern verjüngt werden. So blickt einen denn auch der junge Mafiamann Frank Sheeran alias Robert de Niro an wie einst der Schauspieler in Bertoluccis "1900" oder später in "Good Fellas".

Der 76-Jährige Joe Pesci, sonst bei Scorsese die Personifizierung explodierender Gewalt, ist hier konträr besetzt als vermittelnde Mafioso, der Regler, der elegante Schlichter. Er wird Sheerans Mentor, sein Padrone, und vermittelt den wortkargen Iren, der zwischen liebendem Famlienvater und Exekutor pendelt, an Jimmy Hoffa. Der berühmt-berüchtigte US-Teamster-Chef, tief mafiös verstrickt, von Konkurrenten angefeindet, in der Politik und dem FBI unter Beschuss, braucht dringend einen Bodyguard und Vertrauten.

Al Pacino spielt oscarreif

Al Pacino, 79 Jahre alt, spielt Hoffa, der 1982 unter ungeklärten Umständen verschwand und für tot erklärt wurde. Oscarreif! Ein energetischer Derwisch, autokratisch, clever und brutal. Er wird für Sheeran zur zweiten Lebensfigur, zu seinem Partner in crime. A propos crime: Das tritt bei "The Irishman" längst nicht so exzessiv auf wie in vielen anderen Filmen von Martin Scorsese. Gewalt ist eher der nötige Hebel für den Druck, für den Gang der Dinge.

Fast 40 Jahre amerikanischer Geschichte und Gesellschaftsentwicklung bilden den Zeitkolorit für die Verbrechenssaga. Von der Kleinkriminalität in Little Italy, über die dunklen Verstrickungen des Kennedy Clans, über Nixons Aufstieg, den juristischen Feldzug der US Politik gegen das organisierte Verbrechen bis zu den hyänenhaften Verteilungskämpfen der Gewerkschaftsbosse. Scorsese und sein 88-Jähriger Produzent Irwin Winkler schaffen hier eine Americana, die intensiv, klug montiert und schlichtweg mitreißend ist. Hierfür hat Drehbuchautor Steven Zaillian, auf dessen Konto u.a. "Schindlers Liste" geht, eine perfektes Script geschrieben, mit Wortwitz und Dialoggefechten, die bisweilen an "Pulp Fiction" erinnern. Und die stimmige Film-Musik von Scorseses langjährigem Weggefährten, dem Band Gitarristen Robbie Robertson, setzt noch eins drauf.

What a Great company of old men! Gehen Sie bitte ins Kino! Schnell! Denn diesen Film sollte man auf großer Leinwand gesehen haben.

Ab Donnerstag ist das 210 Minuten lange Werke für einige Tage in ausgewählten Kinos in Bayern zu sehen. Danach ist es beim Anbieter Netflix abrufbar.

