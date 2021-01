Ungemein unterhaltsam: Martin Scorsese talkt mit Fran Lebowitz

Sieben mal 30 Minuten. Dreieinhalb Stunden! Für ein Interview mit einer hierzulande weitestgehend Unbekannten. Martin Scorsese darf, so der erste Gedanke, auf Netflix scheinbar alles machen. Nach "Irishman" hat der Regisseur wieder ein Werk von epischer Länge für den Streaminggiganten abgeliefert. Diesmal keinen Spielfilm, sondern eine Miniserie. Ein Talkformat, um genau zu sein, zumindest im weitesten Sinne.

"Ich bin voller Meinungen"

"Pretend It's a City" ist ein Porträt seiner guten Freundin Fran Lebowitz – nicht Leibowitz, wie die berühmte Fotografin, sondern Lebowitz, wie die New Yorker Intellektuelle. Meinungen äußern und sie pointiert und ohne Rücksicht auf Verluste auf das Gegenüber abfeuern: Damit verdient Fran Lebowitz ihren Lebensunterhalt, schon seit Jahrzehnten. In den USA ist die 70-Jährige bekannt als Schriftstellerin mit epischer Schreibblockade. Angefangen hat sie als Kolumnisten für Andy Warhols Zeitschrift "Interview", Ende der 70er-Jahre veröffentlichte sie zwei bissige Essay-Sammlungen, die bis dato – warum auch immer – nicht ins Deutsche übersetzt wurden. Es folgte ein Kinderbuch, danach nur noch Magazinartikel.

"Words are easy. Books are not": So lautet die kurze und überaus treffende Überschrift eines Lebowitz-Porträts in der New York Times. Lebowitz mag zwar selbst keine Bücher mehr verfassen, verschlingt aber andere. 10.000 Stück, sagt sie, stapeln sich in ihrem Apartment in Manhattan. Gelesen hat sie wahrscheinlich jedes einzelne. Denn ihre Wortgewandtheit hat Oscar-Wilde-Qualitäten.