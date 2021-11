Martin Scorsese plant Biopic über legendäre Band "Grateful Dead"

Nach acht Jahren tun sich Star-Regisseur Martin Scorsese und Schauspieler Jonah Hill wieder zusammen: Die beiden arbeiteten zuletzt 2013 gemeinsam an "The Wolf of Wall Street". Jetzt fassen sie ein Biopic über "Grateful Dead" ins Auge, die Band, die 1965 gegründet wurde und einen wesentlichen Beitrag zum kulturellen Umbruch leistete, nicht nur durch ihren legendären, mehrstündigen Auftritt beim Woodstock-Festival. Frontmann Jerry Garcia war mit dem Gig im Dauerregen damals sehr unzufrieden, nicht nur, weil Gitarrist Bob Weir einen Stromschlag bekam und Monitorprobleme zu einer Zwangs-Unterbrechung führten, sondern auch, weil der "Grateful Dead" nicht im berühmten Dokumentarfilm zu sehen waren.

Ärger mit den "Hells Angels" ist filmtauglich

Ein gemeinsames Konzert mit "Jefferson Airplane" und den "Rolling Stones" vor einer Abordnung der New Yorker Rockergruppe "Hells Angels" wurde 1969 zu einem Debakel, weil sich die angereisten Biker zudröhnten und Besucher belästigten. Mehr als genug Stoff also für ein Biopic, wobei nach Angaben des Branchenblatts "Variety" noch nicht klar ist, welchen Abschnitt der "Grateful Dead"-Karriere Scorsese genau verfilmen wird. Der Regisseur widmete sich bereits 2017 der Band, mit der Doku "Long Strange Trip". Jonah Hill soll beim neuen Projekt auch als Produzent auftreten.