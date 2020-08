Martial Arts-Samurai, Fast & Furious - und eine Golfsimulation

"Ghost of Tsushima"

Japan im 13. Jahrhundert: In "Ghost of Tsushima" - exklusiv für die Playstation 4 - wird die Insel Tsushima von Mongolen erobert, denen sich 80 Samurai entgegenstellen. Doch sie werden vernichtend geschlagen. Einzig der Spiel-Charakter Jin Sakai und sein Onkel überleben: Jin schwer verletzt, sein Onkel in den Händen der Mongolen. Doch kaum hat er sich erholt, will Jin den Onkel und die Insel von den Mongolen befreien.

Wunderschön gestaltete offene Welt

Tsushima ist die offene Welt, die Jin frei erkunden darf. Die grafisch wunderschön und harmonisch gestaltete Umgebung steht dabei im krassen Kontrast zum grausamen Leiden der Bevölkerung durch die Besatzung der Mongolen. Und auch Jin muss lernen, dass er mit seinen Samurai-Idealen eines offenen Kampfes Mann gegen Mann nur eingeschränkt Erfolg hat. Obwohl es ihm anfangs widerstrebt, erreicht er seine Ziele gegen die gewaltige Übermacht von Gegnern nur, wenn er schleicht und alle – auch hinterhältige - Mittel einsetzt.

Martial Arts zum Mitspielen

"Ghost of Tsushima" ist ein Martial Arts-Film zum Mitspielen: Hollywood-reif inszeniert und teils in Zeitlupe setzt Jin Schwert, Pfeil und Bogen und diverse - auch mythische - Zusatzausrüstung ein, um die Mongolen zu vertreiben. In immer neuen Aufgaben hilft er der Bevölkerung und schart mit der Zeit einige Helfer um sich, die ihm neue Ausrüstung oder Fähigkeiten verschaffen.

Geschichte und Kultur Japans

Dazu vermittelt das Spiel geschickt einen Eindruck der japanischen Geschichte und Kultur, und die manchmal sehr blutige Action und der heroischer Ton werden immer wieder durch Ereignisse und sogar Haiku-Gedichte gebrochen. Ein Fest für erwachsene Fans japanischer Samurai-Action.