"Marshmallow Mädchen" - Frauen kämpfen gegen Bodyshaming

Die Berlinerin Kathrin Tschorn setzt sich dafür ein, das sich Frauen "mit großen und kleinen Kurven" nicht für ihren Körper schämen, sondern sich so akzeptieren und mögen, wie sie sind. Deshalb hat sie 2016 die Internetplattform "Marshmallow Mädchen" gegründet. Eine body-positive Informations- und Inspirationsplattform für dicke Frauen, die selbstbewusst durchs Leben gehen wollen.

Was ist "Marshmallow Mädchen"?

"Ich wollte einen Ort im Internet schaffen, an dem sich dicke Frauen rundum willkommen und angenommen fühlen, an dem ihnen nicht ständig suggeriert wird, sie müssten ihre Körper ändern", sagt Kathrin Tschorn über ihr Herzensprojekt. Dieser Ort heißt "Marshmallow Mädchen". Das Magazin bietet Tipps und Ratschläge, wie Frauen Probleme im Umgang mit ihrem Körper überwinden können. Außerdem setzt sich Tschorn mit den Mythen rund um Mehrgewicht auseinander.

Warum Body Positivity?

"Es ist so, dass Hasskommentare und Beleidigungen sehr in den persönlichen Kern reingehen. Aber wenn man mit sich selber im Reinen ist, dann wird dieser Kern wenigstens nicht mehr getroffen, auch wenn Hasskommentare trotzdem verletzend sind." Das sogenannte Bodyshaming sei ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, so Tschorn. Dicke Menschen sind oft struktureller Diskriminierung – sogenannter Gewichtsdiskriminierung – ausgesetzt. Vor allem Frauen werden bis heute über ihre Körper bewertet.

Body Positivity bedeutet das Gegenteil von Bodyshaming - es meint den freundlichen Blick auf Körper aller Formen. "Wir brauchen eine body-positive Revolution", fordert Tschorn.

Auf dem Weg zur body-positiven Revolution

Deshalb unterstützt sie mit "Marshmallow Mädchen" dicke Frauen dabei, ihre Körper anzunehmen. Wichtig sei dabei auch das Gemeinschaftsgefühl. In der Marshmallow Community könnten sich übergewichtige Frauen in einem körperbejahenden und sicheren Umfeld austauschen und unterstützen.

"Was meine Followerinnen besonders an 'Marshmallow Mädchen' schätzen, ist die liebevolle Ansprache, die ihnen ganz viel Druck nimmt", sagt Kathrin Tschorn über ihre Community. Vielen dicken Frauen ist es zum ersten Mal möglich, ihre Körper ohne Schuldgefühle kennenzulernen und sich endgültig von Diätstress und Abnehm-Wahnsinn zu verabschieden.