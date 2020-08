"Eine Maske zu tragen, ist auch eine Ausübung von Freiheit"

"Eine Krise ist immer auch ein Denklabor. Die Corona-Krise macht uns klarer als zuvor, wer wir sind, und eröffnet Spielräume für neuartige Entscheidungen darüber, wer wir sein wollen. Die Gegenwart einer Krise geht immer mit einer neuen Zukunft schwanger." Diese Sätze stehen im neuen Buch des Bonner Philosophen Markus Gabriel: "Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten. Universale Werte für das 21. Jahrhundert". Knut Cordsen hat mit Gabriel darüber gesprochen.

Knut Cordsen: Wir lebten "im anbrechenden Zeitalter einer neuen Aufklärung", lese ich in Ihrem Buch. Das klingt erstaunlich optimistisch für unsere eher finstere Zeit einer globalen Pandemie und befürchteter neuer Infektionswellen. Was macht Sie so optimistisch?

Markus Gabriel: Wir haben ja gesehen – auch mit dem, wie ich das nenne, Startschuss der Reaktion auf die virale Pandemie –, dass das moralisch Richtige zu tun, und zwar beinahe um jeden Preis, möglich ist in einem demokratischen Rechtsstaat. Das heißt, wir haben gleich zu Beginn ja dafür gesorgt, Schritt für Schritt das Richtige zu tun, Leben zu schützen, die Überforderung unseres Gesundheitssystems abzuwehren und so weiter. Dann ging es aber noch weiter. Also mein Optimismus wurde weiter befeuert, denn wir haben andere Systemschwächen unserer globalen Ordnung auch erkannt in dieser Krise und diskutieren jetzt sozusagen im Wochentakt immer wieder neue Defizite: das Rechtsstaats-Problem in Polen und Ungarn, die Rassismus-Debatte, die Fleischindustrie, den Klimawandel und so fort. Das heißt, die ganzen großen globalen Probleme unserer Zeit sind jetzt für alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Denk-Labor sichtbar geworden.

Peter Sloterdijk hat vor Kurzem gesagt: "Wir haben einen zehnwöchigen sanitären Staatsstreich in den Knochen. Staatsstreich insofern, als Notstandsmaßnahmen verfügt worden sind, wie sie zu einem Ausnahmezustand gehören." Das klingt negativ, aber Sloterdijk deutet das eher positiv: Das sei eine "Lektion in Demokratiekunde" gewesen, eine heilsame Erfahrung für viele Bürger, dass der Staat nicht nur als oberster Garant der Steuereintreibung funktioniere. Gleichwohl birgt so ein vom Staat ausgerufener Notstand ja enorme Gefahren. Die Beschneidung von Freiheitsrechten ist alles andere als ein moralischer Fortschritt.

Ja, das ist natürlich ganz richtig. Deswegen ist die Frage, wie wir auch im Nachgang jetzt in der Bewältigung unserer Krisenbewältigung damit umgehen, was wir getan haben. Man erinnere sich jetzt noch mal an das berühmte Diktum des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn: "Wir werden in der Corona-Krise einander viel verzeihen müssen." Das war ja ein bemerkenswerter Satz, ein Hinweis darauf, dass die Regierung fallibel, also fehleranfällig ist. Wir werden nicht, wie leider viele Menschen sich das vorstellen, von oben regiert von irgendeiner Elite, sondern in einer Demokratie haben wir gewählte Volksvertreterinnen und Volksvertreter, die im Wesentlichen das tun, was wir wollen. Die artikulieren den Volkswillen. Die tun das wirklich. Das kommt uns nur manchmal nicht so vor.

Deswegen glaube ich auch, dass wir eine Chance haben, das, was gelaufen ist – Stichwort Ausgangssperren, "Notstandsgesetz"-Diskussionen sowie solche um die Änderung des Infektionsschutzgesetzes – auch so zu werten, dass wir die Form unserer Freiheit geändert haben. Wir waren eigentlich nicht unfreier oder sind es jetzt durch die Maske. Sondern wir zeigen, dass wir imstande sind, das moralisch Richtige zu tun, indem wir zum Beispiel eine Maske tragen – und sei es als Symbol unseres Wunsches, andere Menschen zu schützen. Das ist eben auch eine Ausübung von Freiheit, die in diesem Fall natürlich mit der Beschneidung bestimmter Rechte einhergegangen ist. Das ist ein komplexer Abwägungsprozess, und es gelingt uns erfreulicherweise in diesen Tagen, die Daumenschrauben zurückzudrehen.

Sie machen sich – mit einer Wort-Anleihe bei Peter Sloterdijk – für einen "Ko-Immunismus" stark. Was meinen Sie damit?

Der Gedanke des "Ko-Immunismus", so wie ich diesen Ausdruck deute, bezieht sich darauf, dass wir jetzt lernen müssen, uns gegen Denkfehler zu impfen und zu schützen. Dazu gehört zum Beispiel eine falsche Vorstellung des Fremdseins, eine falsche Vorstellung von kultureller Differenz, falsche Vorstellungen von Moral – also davon, was wir tun sollen und nicht tun sollen. Alle diese philosophischen, nachweisbaren Fehl-Einstellungen in unserem Denken lassen sich korrigieren, sodass die Menschheit insgesamt zusammenrückt. So lese ich dort das Sloterdijk-Diktum. Im Buch schreibe ich: Wir müssen uns alle gemeinsam gegen das geistige Gift impfen, das uns in Nationalkulturen, Rassen, Altersgruppen und Klassen einteilt und uns gegeneinander in Konkurrenz hetzt. Ko-Immunismus tritt dann ein, wenn wir sozusagen den Feind nach außen gerichtet haben. Das ist uns allen aus den Filmen bekannt. Die Aliens sind jetzt nicht da. Wir haben zum Glück nur ein Virus, das erheblich weniger gefährlich ist als eine superintelligente außerirdische Zivilisation, aber im Angesicht eines unsichtbaren Feindes, der gar kein Feind ist, ist die Menschheit vereint. Das ist ein bemerkenswerter Akt.

Das ist wirklich ein interessanter Punkt in Ihrem Buch. Sie schreiben: "Es gibt nicht nur biologische, sondern auch moralische Viren, die darin bestehen, dass falsche Denkmuster sich in unsere Denkvorgänge einschleusen." Eines der Grundübel unserer Zeit ist für Sie das Denken in Identitäten. Was an diesem identitätspolitischen Denken in Gruppen ist irreführend?

Ja, also zunächst einmal gibt es keine Identitäten. Also niemand ist so etwas wie Deutsch oder Schwarz oder Weiß. Das ist ja gerade der Witz der Einsicht, dass es zum Beispiel keine Rassen gibt. Ja, niemand hat irgendeine Rasse. Ich gehöre auch nicht der "kaukasischen Rasse" an, wie die Einreisebehörden in den USA mich einstufen. Es gibt in diesem Sinne keine Menschenrassen, und es gibt auch keine Identitäten. Es gibt nicht so etwas wie das Deutschsein im Unterschied zum Indischsein. Es gibt nicht einmal das Katholischsein im Unterschied zum Protestantischsein oder irgend so etwas, sondern es gibt in der Wirklichkeit individuelle Handlungen, die von Akteuren ausgeführt werden, die Vorstellungen davon haben, wer sie sind. Also was es gibt, sind Identitäts-Vorstellungen. Allerdings sind die meisten dieser Identitätsvorstellungen nachweisbar falsch, wenn man mit der Lupe genau hinschaut.

Eines meiner Beispiele im Buch geht so: Was ist denn ein typischer Bayer? Jetzt wird man vielleicht an die Ministerpräsidenten in Lederhose denken. Aber warum ist denn das ein typischer Bayer und nicht irgendein anderer Bayer, der ganz andere Dinge tut. Warum müssen denn Bayern Lederhosen tragen? Ein solches Denken in Stereotypen generiert eine falsche Vorstellung davon, was Identität ist, und die gilt es ja gerade zu überwinden. Das muss meines Erachtens das eigentliche Ziel der Identitätspolitik sein. Dieses Ziel nenne ich deswegen Indifferenz-Politik, die wirklich vollkommene Farbenblindheit und Identitäts-Blindheit, die müssen wir erreichen.