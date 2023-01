Marktredwitz will Maler Seeberger stärker würdigen

Es sind Darstellungen wie die von der Universität, dem Odeonsplatz oder der Frauenkirche in München, die Gustav Seeberger im 19. Jahrhundert bekannt gemacht haben. Auch für Werke mit Motiven aus seiner alten Heimat, dem Fichtelgebirge, wurde der Vertreter der Münchner Schule zu Lebzeiten gefeiert. Heute ist Gustav Seeberger in Vergessenheit geraten – sogar in seiner Heimatstadt Marktredwitz.

Seeberger – ein bekannter Name in Marktredwitz

Harald Seeberger lebt in Marktredwitz und ist ein entfernter Nachfahre des einst so berühmten Malers. Seit einigen Jahren erforscht er die Familiengeschichte der Seebergers. Ein weites Feld, denn etliche Mitglieder der renommierten Familie prägten die Stadtgeschichte. Die Seebergers gehörten im 19. Jahrhundert in Marktredwitz zur Schicht der Großbürger. Die Familie stellte damals unter anderem Bürgermeister und Stadträte, kämpfte für den Bau der Eisenbahn im Fichtelgebirge. Heute erinnert aber nur wenig im Stadtbild an die Seebergers. Am auffälligsten ist wohl die Seeberger Straße und in der Ottostraße – gleich neben dem Stadtarchiv – steht das Wohnhaus von Gustav Seebergers Bruder Georg, der damals hier mit Frau und elf Kindern gelebt haben soll.

Eine Ausstellung für den berühmten Vorfahren

Gemeinsam mit Hermann Eckert aus Nürnberg, einem Urgroßneffen des Malers, will Harald Seeberger den Künstler Gustav Seeberger endlich wieder aus der Versenkung holen. Die beiden Nachfahren haben gemeinsam mit dem Stadtarchiv eine Ausstellung im Egerlandmuseum auf die Beine gestellt. Dort sind 100 Bilder von Gustav Seeberger zu sehen: Zeichnungen, Stiche, Ölgemälde. Viele davon gehören Hermann Eckert. Der pensionierte Zahnarzt hat vor vielen Jahren zufällig Werke seines Vorfahrens in einem alten Koffer auf dem Dachboden entdeckt. Seitdem sammelt er Werke seines Urgroßonkels.

Der "Meister der Perspektive"

In Fachkreisen galt Gustav Seeberger im 19. Jahrhundert als "Meister der Perspektive". Nach dem Studium an der Nürnberger Kunstschule lehrte er als Professor an der Münchner Kunstakademie Grundlagen des Bildaufbaus. Nicht zuletzt seine Architekturbilder machen ihn schnell bekannt. Romantische Bilder von alten Häusern, Innenräume von Kirchen und Palästen bildet er immer in präziser perspektivischer Darstellung ab. Gustav Seeberger schrieb damals viel beachtete Lehrbücher zum Thema "Perspektive". Viele Künstlerkollegen suchten regelmäßig den Rat des Marktredwitzer Kunstprofessors.

"Alle namhaften Maler in München kamen immer zu ihm und wussten, dass er Perspektive vollendet beherrscht. Die haben dann, wenn die Bilder einigermaßen fertig waren, Seeberger um Rat gefragt: ist das richtig? Stimmt die Perspektive? Und Seeberger hat dann alles richtig gestellt." Hermann Eckert, Urgroßneffe von Gustav Seeberger

Die unbekannte Seite Seebergers

Gustav Seeberger wurde 1812 in Marktredwitz geboren und war ein strenger Lehrer und ein wohl eher spröder Zeitgenosse. Aber er hatte auch eine ironische, witzige Seite. Das zeigen Karikaturen wie die "Politiker im Kaffeehaus", wo er Politiker zeigt, die alle Tierköpfe haben. Wohl ein Hinweis darauf, dass er Politiker nicht immer ganz ernst nehmen konnte. Auch Mediziner kommen bei ihm nicht gut weg. In eine Zeichnung lässt Seeberger den Doktor seine Diagnose bei der Behandlung eines Patienten aus den Spielkarten lesen.

Kunstwerke als Spiegelbild ihrer Zeit

Stadtarchivarin Edith Kalbskopf hat eine Ausstellung zu Gustav Seeberger in Marktredwitz mit kuratiert. Ihr sind vor allem die neuen Facetten wichtig, die Seeberger in einem ganz neuen Licht erscheinen lassen. Aber auch die Bilder, auf denen der Künstler seine oberfränkische Heimat verewigt hat, sind für sie von großer Bedeutung.

"Für mich als Archivarin sind es natürlich ganz tolle Dokumente dieser Zeit, sowohl, was die Landschaften, als auch, was die Darstellung der Personen angeht. Weil uns Seeberger ein ganz wunderbares Bilderbuch einer bestimmten Zeitepoche des Fichtelgebirges liefert." Edith Kalbskopf, Stadtarchivarin Marktredwitz

Unveröffentlichte Dokumente müssen aufgearbeitet werden

Hermann Eckert hat neben vielen Bildern von Gustav Seeberger auch unzählige Briefe und alte Fotografien des Malers auf dem Dachboden gefunden. Wertvolle Zeugnisse, die helfen könnten, mehr über den Menschen Gustav Seeberger herauszufinden. Denn bislang gibt es nur wenige gesicherte Erkenntnisse.

"Es ist unglaublich spannend, dass sich nach so langer Zeit so viel Material erhalten hat und dass man ein recht gutes Bild nachzeichnen kann, indem man dem nachgeht, was Gustav Seeberger so beschrieben hat." Harald Seeberger, Familienforscher

Neue Impulse für die Kunstgeschichte

In Marktredwitz hofft man, dass die Ausstellung und die aktuelle Auseinandersetzung mit dem Werk Gustav Seebergers einen Impuls gibt. Dieser soll auch andere Forscher und Kunsthistoriker beflügeln, in diese Richtung weiter zu arbeiten und neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Hermann Eckert und Harald Seeberger hoffen, dass die Ausstellung in Marktredwitz nicht die einzige bleibt. Die beiden Nachfahren des Künstlers würden sich wünschen, dass der "Meister der Perspektive" unter Kunstfreunden wiederentdeckt wird.