Mark Twains komischer Genuss für Sprachfreunde

Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, dass US-Amerikaner mit Sätzen wie diesen Deutsch lernten: "Ich möchte gern morgen früh einige Einkäufe machen und würde Ihnen sehr verbunden sein, wenn Sie mir den Gefallen thäten, mir die Namen der besten hiesigen Firmen aufzuschreiben."

Und doch, so war es. Wer in den USA um das Jahr 1890 herum Deutsch büffelte, tat das oft mit dem Lehrbuch "The Meisterschaft System. A short and practical method of acquiring complete fluency of speech in the German language." – um nicht weniger als "complete fluency of speech“, also flüssiges Deutsch zu lernen. Das Lehrbuch mit dem Wahnsinnsnamen „Meisterschaft“ bediente sich dafür allerdings vor allem der Methode Papagei. Vorsprechen – nachsprechen, endlos variierte Beispielsätze von – heute wie damals – geringem Gebrauchswert: "Haben Sie meinen Vater in dem Laden meines Bruders nicht gesehen? Nein, mein Herr, ich habe Ihren Herrn Vater in dem Laden Ihres Herrn Bruders nicht gesehen."

Ein Spaß für Deutsch-Kenner Mark Twain

Für jemanden wie Mark Twain, der keine Pointe liegen ließ, war das natürlich ein Lottogewinn. Ein ganzes Lehrbuch voller aufeinander einplappernder Menschen. In hohler Höflichkeit und in Wortwechseln, die den Anschein von Gespräch erwecken, tatsächlich aber jeden echten Dialog verhindern. Stoff also, wie ihn auch 60 Jahre später das absurde Theater von Beckett oder Ionesco hätte hervorbringen können – nur, dass die wohl eher die Vergeblichkeit des ganzen herausgestellt hätten und nicht, wie Twain, die Komik.

Der Schriftsteller war inzwischen, 1888, als Kenner des Deutschen bekannt – seine Deutschlandreise lag zehn Jahre zurück, sein heute berühmter Text über die schreckliche deutsche Sprache acht Jahre. Nun also nahm er die Sprachlerndialoge, arrangierte sie hier und da neu und strickte um sie herum ein kleines Theaterstück. Herrn Stephensons junge Töchter Annie und Margaret sind für drei Monate aufs Land verschickt, um dort Deutsch zu lernen. Ihre beiden Kavaliere sind, was für ein Zufall, just im selben Dorf – auch sie büffeln nach der Methode Meisterschaft. Man trifft sich heimlich, spricht aber auch bei diesen Tête-à-Têtes ausschließlich Deutsch nach Lehrbuch-Art. Und ist die eine Dialogszene zu Ende gespielt, heißt es Umsteigen! Themenwechsel, nächste Lektion.

Ein vergnüglicher Schwank für Sprachfreunde

Am Ende finden sich natürlich alle: George und Margaret, Annie und William und alle miteinander die deutsche Sprache, im dritten und letzten Akt wird fröhlich Heine zitiert und endlich wirklich miteinander geredet, frei und flüssig. Twain hatte das Stück eigentlich für seine Familie geschrieben, Frau und Töchter lernten ja auch Deutsch. Und so kann man sich diesen kleinen Schwank auch vorstellen – aufgeführt beim Gartenfest oder der Silberhochzeit. "Meisterschaft", schreibt der Übersetzer Holger Hanowell in seinem Kommentar, "ist eine Burleske, die man literarisch nicht überbewerten sollte." Stimmt – aber ein kurzer und komischer Genuss für Sprachfreunde ist sie doch.

Bei Reclam ist jetzt eine Fassung erschienen, die erstmals Twains englisch-deutschen Mischtext sowie eine komplett deutsche Übersetzung enthält.