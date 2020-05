Am Rand der Gesellschaft: Aufzeichnungen von Mark Lanegan

Unverkennbar ist Mark Lanegan immer schon gewesen. Das hat er natürlich seiner Stimme zu verdanken, seinem Bariton: gequält, pastoral und dramatisch klingt er immer schon. Und von der Einsamkeit singt er auch schon immer. Alles, was in seinen Songs immer anklang, bestätigt er nun im Buch: Den Alkoholmissbrauch. Die Drogensucht. Exzesse. Eigenes Versagen. Und auch noch Obdachlosigkeit kam dazu…

In "Ballad of a Dying Rover" hören wir Led Zeppelins John Paul Jones am Mellotron. Man möchte bei diesem Stück an Leadbellys "Where Did You Sleep Last Night?" denken. Mark Lanegan ist großer Leadbelly-Fan. Gemeinsam mit Kurt Cobain, mit dem er schon befreundet war, bevor der mit Nirvana unsterblichen Ruhm erreichte, coverte er Leadbellys Song und vor dreißig Jahren wurde er auf Lanegans erstem Solo-Album "The Winding Sheet" veröffentlicht.

Doch es gibt auch neue Seiten des Musikers zu entdecken. Balladen, die etwas optimistischer als seine sonstigen Songs klingen.

Eine kathartische Erfahrung

Lanegan hat mit vielen Musikern gespielt, war Gastvokalist bei anderen Combos, hat eigene Bands gegründet, sie wieder hingeworfen und allein weitergemacht. Immer wieder startete er neue Projekte und veröffentlichte regelmäßig Musik. Ruhelos, getrieben. Er hat Duette mit Sängerinnen gesungen, deren Stimmen sich harmonisch an seine schmiegten, so wie einst bei Nancy Sinatra und Lee Hazlewood und schon seit langem interessiert sich Lanegan für elektronische Musik, was auf "Straight Songs Of Sorrow" auch hörbar wird.

Für Mark Lanegan ist das Album zum Buch mehr kathartische Erfahrung gewesen, als das Buch zu schreiben. Das Buch sei eine Strafe gewesen, die Songs seien nun die Belohnung dafür. Für die Fans des Meisters der Dunkelheit ist beides eine Freude.