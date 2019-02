Zum Tod von Mark Hollis: Ein Genie, das die Bühne mied

Der britische Songautor und studierte Kinder-Psychologe Mark Hollis war eine der mysteriösesten Figuren der Pop-Musik. Hollis schrieb nicht nur die Hits der Gruppe Talk Talk, darunter "Such A Shame", "Life’s What You Make It" und "Living In Another World", er war auch für die späten Meisterwerke wie "Spirit Of Eden" und "Laughing Stock" verantwortlich.

Von New Romantic zum Post Rock

Mark Hollis, 1955 geboren im Londoner Stadtteil Tottenham, war der jüngere Bruder von Ed Hollis, dem Manager einer Londoner Pubrock-Band namens Eddie & The Hot Rods. Zu Beginn der 80er Jahre unterstützte der ältere Ed seinen kleinen Bruder bei der Gründung einer Band, er half der Gruppe auch, einen Plattenvertrag zu ergattern. Das Londoner Quartett debütierte 1981 mit melancholischem New-Romantic-Pop. "The Party’s Over" nannten sie ihren LP-Erstling - Teenie-Hits mit reichlich urbanen Popsounds, die vom Roxy-Music-Produzenten Colin Thurston mitentworfen wurden. 1984 folgte dann "It’s My Life" und 1986 "The Colour Of Spring". Platten, auf denen sich die Gruppe hörbar weiterentwickelte.

Auf der Bühne funktionierte die Band nicht

Warum der Gruppe trotz zahlreicher Hits der Sprung in die Oberliga des Pop nicht gelang? Die Kompositionen von Mark Hollis ließen sich zwar im Studio realisieren, live aber funktionierten die feinen Arrangement-Ideen nicht. Dazu kam, dass Sänger Mark Hollis über keine große Bühnenpräsenz und kaum Charisma verfügte.

Talk Talk wurden vielleicht deshalb ein reines Studio-Unternehmen. Sie weigerten sich ihre Alben auf Tourneen vorzustellen. Bei Aufnahmen wendeten sich Hollis und seine Kollegen nun immer mehr der Introspektion zu, der Erforschung der Gefühle und des Seelenlebens. Das hatte Folgen.

Hollis zog sich mit Frau und zwei Kindern ins ländliche Suffolk zurück. Die Musik von Talk Talk wurde zunehmend fragiler und ausgefallener. Sie sprengte nun das Format des kurzen Pop-Songs, außerdem legte Hollis zunehmend Wert auf ausgefallene Instrumentierungen, die aus der modernen Klassik kamen. Synthetische Sounds verschwanden, stattdessen kamen symphonische Klangfarben à la Débussy, Sibelius und Erik Satie zum Einsatz. Selbst vor professionellen Kinderchören schreckte Hollis nicht zurück. Das einzelne Lied verlor seine Eigenständigkeit und wurde Teil einer Suite eindrucksvoller Stücken und deren wohldurchdachter Dramaturgie.

Den Rückzug hat Hollis konsequent gelebt

Was sich auf "The Colour Of Spring" abzeichnete, wurde auf "Spirit Of Eden" Gewissheit. Die 1988er LP "Spirit Of Eden" gilt als „Sgt. Pepper“ von Mark Hollis und Talk Talk. Die Kritik jubelt ob der Avanciertheit der in langen Sessions entstandenen Klanggemälde, die beim Nachfolge-Meisterwerk "Laughing Stock" von 1991 mit Größen des Klassik-Betriebs wie dem Geigenvirtuosen Nigel Kennedy eingespielt wurden. Nur das zahlende Publikum hielt sich zurück.

Mark Hollis muss klar gewesen sein, dass eine weitere Entwicklung nicht mehr möglich war: Alles andere als die genialen Klangschöpfungen der letzten beiden Talk Talk-Alben hätte einen künstlerischen Rückschritt bedeutet. Nach miserablen Platten-Verkäufen und Streitereien mit der Plattenfirma lösten sich die Band 1991 auf – eine der erstaunlichsten, künstlerisch einflussreichsten Gruppen des Jahrzehnts, wie sich im Nachhinein herausstellt, war an ihr Ende gekommen. Hollis verstummte, bis auf ein Solo-Album veröffentlichte er so gut wie nichts mehr. 90er-Jahre-Heroen wie Portishead, Sigur Rós und Radiohead beziehen sich in ihrer Klangästhetik jedoch sehr bewusst auf die letzten Alben des Meistermusikers aus Suffolk.

Paul Webb, einst Bassist von Talk Talk, sagte, Hollis sei als Musiker ein Genie gewesen. Es sei ihm Ehre und Privileg gewesen, mit ihm in einer Band gespielt zu haben. Am 25. Februar ist Mark Hollis nach kurzer Krankheit gestorben.