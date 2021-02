Künstlerin Marjane Satrapi: "Ich bin mein eigener Melting Pot"

Marjane Satrapi hat ein freies Leben gewonnen. Künstlerische Ungebundenheit. Die Möglichkeit, beruflich das zu machen, worauf sie Lust hat. Auch wenn es am Anfang nicht leicht war. Geboren wurde sie 1969 in Rascht am Kaspischen Meer. Nach der Emigration aus Iran lebte sie zuerst in Straßburg, dann in Paris. In Teheran hatte sie noch visuelle Kommunikation studiert. Irgendwann fing sie an, im Exil die Geschichte ihres bisherigen Lebens zu erzählen, in einfachen schwarz-weißen Einzelbildern: die Kindheit in Iran, die Teenagerzeit in Wien, wohin sie ihre Eltern zwischenzeitlich geschickt hatten, und die letzten Jahre in Teheran an der Kunstfakultät: "Ich fühle mich emotional mit Iran eng verbunden. Aber die Sache ist: Als ich 1994 nach Frankreich kam, traf ich dort auf die ganze iranische Diaspora, die schon vor 15 Jahren das Land verlassen hatte. Die erzählten mir: Iran ist dies, Iran ist das – und ich dachte mir: Hey, das Land hat sich in den 15 Jahren, die ihr weg seid, stark verändert. Deswegen endet PERSEPOLIS auch 1994, weil ich danach über das Land nichts mehr sagen kann."

Das eigene Schicksal annehmen

Marjane Satrapi hat mit Iran abgeschlossen, sie will im Gespräch auch keine politischen Statements über ihre Heimat abgeben. Alles was sie zu sagen gehabt habe, stehe in PERSEPOLIS, erklärt sie: "Es spielt keine Rolle, woher genau man kommt. Überall gibt es eine spezielle Geographie, an die man sich gewöhnt. Ja, eine Pflanze braucht eine bestimmte Art von Erde, sie ist daran gewöhnt. Überträgt man das auf mich, muss man sagen, ich habe keine Wurzeln mehr. Ich besitze keine Vergangenheit, sie wurde mir gestohlen. Das ist zum einen traurig, zum anderen aber auch großartig. Ich kann heutzutage überall auf der Welt hingehen – und finde an jedem Ort immer meinen Platz. Ich musste mich auf eine bestimmte Art und Weise der Welt öffnen. Ich bin jetzt überall Zuhause, weil ich keine Heimat mehr habe."