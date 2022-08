Mariupol – Hauptstadt der Propaganda und der Kämpfe

"Der Krieg kommt ohne Einladung", klagt die Dichterin Oksana Stomina. Sie ist aus Mariupol und hat erlebt, dass der Krieg nicht nur ungeladen, sondern auch mit ungeheurer Wucht kommt. Die ostukrainische Hafenstadt war schon sechs Tage nach Kriegsbeginn von russischen Truppen umzingelt und wurde auch aus der Luft angegriffen. "Wir konnten uns das nicht vorstellen: Flugzeuge fliegen über uns hinweg und werfen Bomben ab", sagt Iwan Goltvenko, der Personalchef des Stahlgiganten "Asowstal". Der Manager hat Verwandte in Russland, einen Onkel, Cousins und Cousinen.

"Es ist sehr schwer zu begreifen, dass der Feind so ist wie man selbst. Ich meine, wir sprechen dieselbe Sprache und unterscheiden uns auch sonst nicht." Iwan Goltvenko, Personalchef des Stahlgiganten Asowstal

Iwan Goltvenko erzählt, dass er einen "Infokrieg" gegen seine Verwandten führen musste, weil sie sich nicht davon abbringen lassen, dass "Asow" Mariupol zerstört habe.

Wie Russland und die Ukraine Mariupol zum Zentrum ihrer Propaganda machen, hören Sie in der ARD Audiothek im ARD radiofeature "Propaganda-Schlacht um Mariupool". Autorin Christine Hamel war noch 2021 zu Besuch in der Hafenstadt, und hat jetzt mit Menschen gesprochen, die der Stadt entkommen sind – oder noch immer dort leben.

Die aktuellen Entwicklungen des russischen Krieges gegen die Ukraine finden Sie hier.

Die "Asowzy" im Zentrum der Propaganda

Die russische Propaganda stützt sich schon seit Beginn des Krieges in der Ostukraine auf die angebliche Terrorisierung der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine durch Neonazis. Als Mariupol 2014 kurzzeitig unter die Kontrolle prorussischer Separatisten geraten war, konnte das Bataillon Asow zusammen mit der Armee die Stadt für die Ukraine zurückerobern. Der Fokus der Stimmungsmache richtet sich seitdem vor allem auf das Bataillon beziehungsweise Regiment Asow.

Tatsächlich kämpfen bei Asow Rechtsextreme, aber dass Russland daraus einen Kriegsgrund ableitet, ist schiere Propaganda. Der kanadische Rechtsextremismusforscher und Journalist Michael Colborne hat gerade ein Buch über "Asow" geschrieben. "From the fires of War: Ukraine's Azov Movement and the Global Far Right." Er meint, dass der "extrastarke Entschluss und dieser extrastarke Wunsch, die Stadt einzunehmen" damit zu tun haben, dass Asow in Mariupol stationiert war. "Es war von Anfang an Ziel der Russen, sich am Ende so zu präsentieren: 'Wir haben die Nazis besiegt!'"

Der Krieg reißt alle und alles mit

Dass es in Mariupol zu wochenlangen Straßenkämpfen gekommen war, hat vor allem politische Gründe. Die Verteidiger der Stadt, im Kern das Regiment Asow, waren schnell eingekesselt und konnten keine größeren Operationen mehr unternehmen. Nach Logik der Propaganda konnte man die Bewohner Mariupols mit all den vermeintlichen Neonazis in der Stadt aber nicht allein lassen. Seit Monaten schon hatten die russischen Staatsmedien die Gefahr von "Nazi-Bataillonen" heraufbeschworen.

Also mussten sich die russischen Truppen auf einen Häuserkampf mit den Verteidigern von Mariupol einlassen. Leidtragende waren die Bewohner. "Wir saßen in der Falle", sagt Ksenya Kayan. Die 40-Jährige hatte mit ihrem Sohn Bogdan in einem Hochhaus am Hafen gewohnt. Als der Krieg anfing, war sofort klar, dass sie dort nicht bleiben können. Mutter und Sohn packten ein paar Sachen zusammen und quartierten sich bei Ksenya Kayans Mutter im Zentrum ein. Die Logik: Wer wird schon auf die Stadtmitte und Bewohner zielen?