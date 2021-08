Mariupol - Die Hafenstadt am Rande Europas

Mariupol hat knapp 500.000 Einwohner, von denen ein Fünftel ukrainische Flüchtlinge sind. Das habe die Stadt in den letzten fünf, sechs Jahren sehr verändert, erzählt Galina Balabanowa. Sie ist so etwas wie die gute Fee von Mariupol. 2016 hat sie den zivilgesellschaftlichen Verein "Chalabuda" gegründet. Auch dank ihres Engagements erlebt die Stadt seit 2016 eine enorme Welle zivilgesellschaftlicher Aktivitäten.

Das Budget von Mariupol wurde aufgepolstert. Der neue Bürgermeister bemüht sich um ein hübsches Bild der Stadt, damit der Kontrast zu den von Separatisten im ukrainischen Donbass okkupierten Städten deutlicher hervortritt. Die Straßen werden neu asphaltiert, es gibt ein neues Eisstadion und eine ganze Reihe von Straßenfesten und Festivals. Die Stadt hat sich herausgeputzt, damit nicht nur Ukrainer, sondern auch Touristen aus aller Welt kommen. Davon zumindest träumt Mariupol.

Ein Mix aus Alt und Neu

Städtebaulich hat die 1789 von griechischen Kolonisten und Saporoger Kosaken gegründete Stadt tatsächlich einiges zu bieten. Auf den baumbestandenen Boulevards Mariupols wechseln sich alte Pracht und Gründerzeitbauten mit wuchtigem Stalinklassizismus und sowjetischer, unsentimentaler Formendiät ab. Der wilde Mix ist Programm: Auf dem zentralen Prospekt der Metallurgisten steht gleich neben dem von einem Säulenportikus feierlich akzentuierten Prunkbau der Philharmonie eine ufoartige, vom utopischen Elan der Avantgarde befeuerte Sporthalle.

Zufluchtsort für Freiheitsuchende

Mariupol wurde von verschiedenen Nationalitäten erbaut. Als Handelshafen an der Mündung des Kalmius ins Asowsche Meer. Im Zentrum gibt es noch eine Italienische und eine Griechische Straße, Zeugnisse eines internationalen Warenumschlagplatzes. Bis heute lebt in Mariupol eine große armenische und aserbaidschanische Diaspora, auch eine wichtige griechische Community. Die Juden bauen gerade eine neue Synagoge und überall gibt es Fast-Food vom Griechen oder Türken.

Die erste Periode der Stadt war griechisch geprägt - heute erinnern noch Gedenktafeln an das griechische Theater und Gymnasium. Viele Griechen aber haben nach dem Kollaps der Sowjetunion Mariupol für immer verlassen. Zuwachs indes, heißt es, habe vor allem die aserbaidschanische Diaspora. Mariupol ist somit auch ein Zufluchtsort. Nicht nur für Ukrainer aus den umkämpften Städten des Donbass, sondern auch für Menschen, die demokratische Freiheit suchen. Die ist auch in Mariupol fragil, immer wieder bedroht von Krieg und Korruption.

"Borderland im Borderland"

Von April bis Juni 2014 war die Hafenstadt von bewaffneten Separatisten eingenommen worden. Sie wurden erfolgreich zurückgedrängt. Die Front verläuft seither nur 20 Kilometer nordöstlich der Stadt. Mariupol ist strategisch von großer Bedeutung, denn es liegt gewissermaßen auf dem Weg vom russischen Festland zur besetzten Krim.

Ein Politikprofessor der Mariupoler Universität hat es einmal so formuliert: Mariupol ist Borderland im Borderland. Wenn Russland seine Truppen an der Grenze zusammenzieht, fängt vor allem in Mariupol das große Zittern an. Die Angst gehört längst zum Alltag. "Manchmal hören wir, dass in der Nähe geschossen wird," erzählt Vereinsgründerin Balabanowa. "Die Bedrohung ist immer noch groß, sie beeinflusst natürlich die Situation in der Stadt. Vor allem wirtschaftlich. Wir sind immer noch im Krieg. Auch die Polarisierung in der Gesellschaft nimmt leider wieder zu. Es gibt immer noch diejenigen, die an Russland glauben. So verwunderlich das auch ist. Es sind nicht viele, aber durch den Lockdown infolge der Pandemie und den damit verbundenen finanziellen Verlusten wächst die antiukrainische Stimmung."

Sozialer Sprengstoff

Auch unter Rentnern ist die Stimmung gereizt. Die Kosten für Strom, Wasser und Heizung wurden erheblich angehoben, für viele wird das Auskommen mit der mickrigen Rente damit zu einem Balanceakt über dem Abgrund. Die Armut der Rentner ist in Mariupol überall greifbar. Einigen bleibt nur das Betteln, andere versuchen, das Obst und Gemüse von der Datscha zu verkaufen, ein paar Wiesenblumen sind auch im Angebot.

Die proletarische Kultur wird in Mariupol traditionell hochgehalten. Vor Farbe krachende Frauengesichter, Männer mit Bauch, aber ohne Hemd, Hühner ums Haus, emailliertes Blechgeschirr, warmes Dosenbier. Hart, aber herzlich, kein Schmus, kein Süßholz, kein Wehklagen, man macht nicht viele Worte, sondern die Arbeit, die da ist. Auf einer Anhöhe am Horizont erhebt sich Asovstal, ein gigantisches, wütend schnaubendes Stahlwerk.

Gewaltige Umweltverschmutzung

Asovstal wurde 1930 am Ufer des Asowschen Meeres gegründet. Eine Fabrik aus der Blütezeit der Zwangsindustrialisierung unter Stalin. Ein Monstrum aus rostbraunen Hochöfen, Gebläsehallen, gewaltigen Rohren, Hebeln und Stützen, Schornsteinen, Konvertern, Koksöfen, Kränen und Abraumhalden. Wer mit dem Zug nach Mariupol kommt, fährt länger als eine Stunde an dem Werksgelände vorbei. 25.000 Arbeiter wechseln sich in Tag- und Nachtschichten ab.

Asovstal und Iljitsch – so heißt das zweite Stahlwerk in Mariupol - gehören Rinat Achmetow, dem reichsten Oligarchen der Ukraine. Er hat gerade das teuerste Haus der Welt erworben, 200 Millionen Euro war ihm die Villa König Leopolds II. von Belgien an der Côte d'Azur wert. Den Bewohner Mariupols indes geht durch Achmetows Fabriken langsam die Luft zum Atmen aus.

Über 300 Millionen Dollar sollten bis 2020 in moderne Filteranlagen investiert werden – aber davon kann tatsächlich keine Rede sein – der Gestank in Mariupol ist vor allem nachts enorm: ein braun-lila Dunst mit Zink-, Cadmium- und Eisenschadstoffen, der sich jenseits aller internationalen Standards bewegt. Ihr Abwasser leiten die Fabriken ungefiltert ins Meer, aus dem auch das Kühlwasser entnommen wird. Eine ökologische Katastrophe Tag für Tag.

Trügerischer Traum vom Seebad

Die Premiumlage Mariupols auf einer Anhöhe am Meer? Verschleudert. Das südliche Licht ringsum, das verschwenderische Leuchten – eine Leichtigkeit des Seins will sich partout nicht einstellen. Von überallher scheint das Stahlwerk auf die Stadt und das Meer zuzustürzen wie im grimmigen Entschluss.

Nagelneue Kinderspielplätze, gepflegte Blumenrabatte, Werbebanner und neue öffentliche Abfalleimer können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Mariupol eine degradierende Großstadt ist, in der die Menschen auf den Koffern sitzen.

"Der Einfluss von Asovstal und Iljitsch auf das Meer ist ernst zu nehmen," so der Umweltaktivist Maxim Borodin. "2011 gab es in Mariupol einen Ausbruch der Cholera. Uns sind aus der Fabrik interne Dokumente zugespielt worden, die belegen, dass es Probleme mit der Abfuhr der Schlacken gab. Sie wurden irgendwann ungefiltert durch die Rohre des Kühlwassers geleitet, das man aus dem Meer holt. In der Folge kam es zu einem Choleraausbruch. Die Fabrik hat dazu nie Stellung genommen - wie immer. Die Situation in Mariupol ist daher alles andere als einfach. Entweder der Staat erlässt neue Gesetze, die greifen, oder wir organisieren hier Proteste. Denn trotz einiger Modernisierungsmaßnahmen nehmen die Emissionen zu und das Atmen fällt wieder schwer."

David gegen Goliath

Im Juni hat die ukrainische Regierung einen Gesetzentwurf zur "Deoligarchisierung" vorgelegt – Oligarchen müssen nun ihre Einkünfte offenlegen und es ist ihnen verboten, Parteien zu finanzieren und Staatseigentum aufzukaufen. Ob Rinat Achmetows Macht in Mariupol und im benachbarten Donbass dadurch gebrochen werden kann?

"Die Leute von Achmetow nehmen schamlos Einfluss auf alles," sagt Balabanowa. "Deshalb gelingt es uns auch nicht, gegen die Stadt, Luft- und Wasserverschmutzung aufzubegehren. Das ist ein Kampf wie der von David gegen Goliath. Ich lebe hier seit der Kindheit und ich erinnere mich, wie das Meer damals gerochen hat. Jetzt ist dieser Geruch verschwunden. Dieses Stereotyp, dass die Mariupoler nur in den Fabriken arbeiten können, ist unhaltbar. Auch, dass Mariupol finanziell von den Fabriken abhängt, stimmt so nicht ganz. Wenn wir eine andere Produktion hier starten könnten, würde die Stadt genauso viel Geld bekommen. Wir kämpfen schon lange gegen dieses Stereotyp. Aber Stadtregierung und Fabrik-Chefetage klucken hier zusammen. Da gibt es zahlreiche personelle Verflechtungen."

Moskaus Störmanöver

Im Hafen von Mariupol ist nicht viel los. Die Kräne stehen weitgehend still. Die neue russische Krimbrücke hat dem Hafen das Aus beschert – mit 33 Metern ist sie zu niedrig für die meist 40 Meter hohen Frachter. Ukrainische Schiffe werden zudem oft tagelang festgehalten bei Kontrollen in Kertsch am Übergang zum Schwarzen Meer. Eine Zermürbungstaktik.

Metinvest hat früher Roheisen in alle Welt verschifft, jetzt läuft alles über die Schiene. Mariupol ohne Hafen, ohne Luft zum Atmen, ohne Fisch aus dem Meer. Der Einschnitt könnte nicht tiefer sein. Um die Stadt wieder ins Rennen zu bringen, muss viel passieren. Viele meinen, dass die industriellen Wurzeln Mariupols dabei erhalten bleiben müssen: eine Frage der Identität sei das.

Schwieriger Versuch eines Neuanfangs

Die Menschen in Mariupol sind Macher – das zeigen auch die trotzigen Versuche eines grundsätzlich neuen Ansatzes: Kunstplattformen, Ich-AGs, Hinterhof-Communities, IT-Labs, Umweltvereine. Die Altlasten, die mitgeschleppt werden müssen beim Aufbruch in die Zukunft, wiegen schwer, aber die Mariupoler können die Ärmel hochkrempeln. Und die Neu-Mariupoler, die aus dem Donbass hierher geflüchtet sind, wissen, wie man neu anfängt. Ihnen bleibt nichts anderes übrig – davon profitiert die Stadt.