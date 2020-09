Mario Adorf, der deutsche Italiener, wird 90

In den 90ern führte das zu Hauptrollen in Serien wie "Der große Bellheim", in der Adorf einen Kaufhausbesitzer spielte, der unternehmerisch mit der Zeit gehen muss.

Spät, aber nachhaltig hatte sich Mario Adorf in den 80er- und 90er-Jahren als deutscher Markenschauspieler durchgesetzt. Dem war allerdings ein steiniger Karriereweg vorausgegangen. Der Absolvent der Münchner Otto-Falckenberg-Schauspielschule in München war zwischen 1955 und 1962 Ensemblemitglied der Kammerspiele, drehte aber schon 1957 mit dem berühmten Regisseur Robert Siodmak den Film "Nachts, wenn der Teufel kam". Hier spielte er den geistig zurückgebliebenen Mörder Bruno Lüdge.

Vom Image des Bösewichts hat er sich befreit

Eine Zeitlang war Adorf danach auf den Film-Bösewichts festgelegt. Am Bekanntesten wurde dabei wohl seine Rolle als Gangsterboss Frederick Santer im ersten Film der Winnetou-Trilogie. Als Mörder von Winnetous Schwester Ntscho-Tschi blieb er einer ganzen Teenager-Generation als Verkörperung des Bösen schlechthin in Erinnerung.

Andererseits wurde Adorf, der einen italienischen Vater und eine deutsche Mutter hat, in Film und Fernsehen der 60er-Jahre oft als Südländer, vor allem als Italiener besetzt. Adorf lebte sogar eine Zeit lang in Italien, auch um diesem Image gerechter zu werden. Damals dachte er, erinnerte er sich später, dass er sich in der Sprache, ja in allem hätte assimilieren müssen. Er wollte unbedingt Italiener sein. Je mehr er das versucht hätte, desto mehr habe er gemerkt, dass das gar nicht gehe. Alles, was ihn nach Italien gezogen hätte, sei nicht etwa seine Sehnsucht nach dem Vater gewesen, sondern die Neugier des deutschen Publikums.

Für Helmut Dietl mimte er noch einmal einen Italiener

Und so konnte sich Mario Adorf allmählich vom Image des deutschen Italieners befreien. 1997 – da war er 67 – kehrte er allerdings noch einmal dorthin zurück, als Wirt und Namensgeber des Prominenten-Restaurants "Rossini" war er die Idealbesetzung des italienischen Angebers und Freundes des Regisseurs Uhu Zigeuner alias Helmut Dietl.

Film sei seine große Leidenschaft, erklärt Adorf als Prominentenwirt in der Film-Komödie. Als passionierter Filmfan berate er den Regisseur, der im Film Uhu Zigeuner heißt, und empfehle ihm manchen Schauspieler, den er im Kino gesehen habe. "Toller Schauspieler", sagt Adorf in seiner Rolle als naiver Wirt des "Rossini" über die Leinwandhelden, die er bewundert. Das Kompliment kann man an Mario Adorf zurückgeben: Heute wird der Schauspieler, der immer weiterdreht, 90.