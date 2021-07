Marina Abramović in Tübingen: "Jenes Selbst/Unser Selbst"

Die Verletzbare

Die Idee von der energetischen Aufladung der Welt hat Abramović von Joseph Beuys, den sie 1972 kennenlernte. Während Beuys aber immer eine geheimnisvolle, unberührbare Figur blieb, zeigt Abramović auch Schwäche und Verletzbarkeit. Zum Beispiel, als 2010, bei der "The Artist is present"-Show im New Yorker MoMA, plötzlich ihr Ex-Partner Ulay ihr gegenübersaß und sie in Tränen ausbrach…: "Ich mache mich selbst verletzbar, angreifbar.", sagt sie. "Aber auch all die Leute, die mir da gegenübersaßen, hatten nur sich selbst. Und manchmal ist das dann so, dass Menschen anfangen zu weinen. Gute Performance-Kunst ist halt emotional."

Manche Werke haben etwas Esoterisches – etwa jene Statistin, die – wie eine Heilige – in einer mit Kamillenblüten gefüllten Wanne liegt. Oder etwas Surreales: in einer Mixed-Reality-Arbeit taucht Abramović als balancierendes Geistwesen auf, ist aber nur über ein Headset mit 3-D-Brille sichtbar. Abramović spielt mit unserem Vorbewussten und dem christlichen Vokabular. In einem Video-Triptychon fährt sie (rechtes Bild) in einer Kirche als heilige Therese zum Himmel auf; im linken Bild hält sie ekstatisch zitternd eine Schüssel mit Milch. In der Mitte aber liegt ein Totenkopf, dessen Energie die Künstlerin mit ihren Händen zu ertasten sucht. Nimmt sie Verbindung zu den Toten auf? Vielleicht. Die Tübinger Kunsthalle jedenfalls findet mit dieser Schau Anschluss an den großen Ausstellungsbetrieb. Sie ist wieder da!