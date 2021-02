Marilyn Manson: TV-Sender und Plattenlabel distanzieren sich

Das ist wohl mehr als ein Karriereknick für die Gothic-Ikone: Seit langem hatte es in Hollywood unbestätigte Gerüchte über angebliche Gewalttätigkeiten von Marilyn Manson gegeben. Gestern nun meldete sich dessen langjährige Freundin Evan Rachel Wood auf Instagram zu Wort und behauptete, sie sei von dem weltbekannten Sänger und Performer einer "Gehirnwäsche" ausgesetzt gewesen, systematisch zur "Unterwerfung" manipuliert und gequält worden.

Daraufhin erhoben laut "Vanity Fair" mindestens drei weitere Frauen auf Instagram ähnliche Vorwürfe gegen Manson: Ashley Walters, Sarah McNeilly und Ashley Lindsay Morgan berichteten übereinstimmend von traumatischen Nachwirkungen nach massiven Gewalt-Erfahrungen. Eine vierte Frau soll ihren Text jedoch umgehend wieder gelöscht haben, so die Branchen-Plattform "Deadline".

Die heute 33-jährige Schauspielerin Wood, bekannt aus der Science-Fiction-Serie "Westworld", war bis 2010 mit Manson liiert und zeitweise verlobt. Später sprach sie häufiger über Erfahrungen mit sexueller Gewalt, nannte jedoch nicht den Namen des Täters, auch nicht bei Anhörungen im kalifornischen Senat, wo sie im Herbst 2019 als Sachverständige für eine Verschärfung der Strafen für Vergewaltiger auftrat. Seitdem sieht der von ihr teilweise mit verfasste "Phoenix Act" in Fällen von häuslicher Gewalt für die Täter nicht nur Auflagen von bis zu drei, sondern fünf Jahren vor.

Musik- und Film-Industrie beendet Zusammenarbeit

Die Plattenfirma von Manson, Loma Vista Records, handelte nicht nur schnell, sondern auch durchgreifend: Einem Statement zufolge stellt die Firma nicht nur mit sofortiger Wirkung die Promotion für Mansons neues, im September 2020 veröffentlichtes Album "We Are Chaos" ein, sondern kündigt auch jede weitere Zusammenarbeit. Obendrein löschte das Label alle Angaben zu Marilyn Manson auf der Firmen-Homepage. Auch die Film- und Fernsehindustrie nimmt Abstand von Manson: Die letzte Folge der Serie "American Gods" beim Kabelsender Starz, in der Manson Kurzauftritte hat, soll nach Angaben von "Deadline" erst gesendet werden, wenn die Szenen mit dem Sänger rausgeschnitten wurden. Eine Horror-Serie mit dem Titel "Creepshow", die in der kommenden Saison auf AMC Networks laufen sollte, soll ersetzt werden.

In einer Stellungnahme auf Instagram schreibt Manson selbst: "Es ist offenkundig, dass meine Kunst und mein Leben seit langem Kontroversen wie Magneten anziehen, aber diese jüngsten Behauptungen über mich sind schreckliche Verfälschungen der Realität. Meine intimen Beziehungen beruhten immer voll und ganz auf Freiwilligkeit mit gleich gesinnten Partnerinnen. Unabhängig wie und warum andere jetzt entschieden haben, die Vergangenheit zu verfälschen, bleibt das die Wahrheit."

Kalifornische Staats-Senatorin fordert Ermittlungen

Inzwischen hat sich die kalifornische Staats-Senatorin Susan Rubio eingeschaltet und an den Direktor des FBIs geschrieben, er möge gegen Manson, der mit bürgerlichem Namen Brian Hugh Warner heißt, ermitteln: "Da einige der behaupteten Anschuldigungen gegen Herrn Warner aus Kalifornien kommen, bin ich besonders beunruhigt. Individuen, die solche Gewalt anwenden, sind häufig Serientäter", so Rubio, deren Brief Evan Rachel Wood prompt auf ihrem eigenen Instagram-Account verbreitete.

Manson hatte bereits im Mai 2018 polizeiliche Ermittlungen gegen sich dulden müssen. Es ging um nicht näher bekannt gewordene Missbrauchsvorwürfe, die bis ins Jahr 2011 zurückreichten. Der Anwalt des Sängers, Howard E. King, bezeichnete die Anschuldigungen damals als "völlig frei erfunden oder darauf berechnet, Publicity zu erzeugen".