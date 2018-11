Wie Marie Wilkes Film "Aggregat" Demokratie ins Visier nimmt

„Demokratie“ ist ein Begriff, der weniger und weniger selbsterklärend zu sein scheint. Die Dokumentarfilmerin Marie Wilke war in Parlamenten, Parteien, Redaktionen, auf Demonstrationen und bei Info-Veranstaltungen auf der Suche nach „der Demokratie“ in Deutschland. Judith Heitkamp hat mit ihr über ihren Film gesprochen.

Judith Heitkamp: Sind Sie einverstanden, wenn ich Ihren Film „Aggregat“ eine Art Materialsammlung zum Thema Demokratie in Deutschland nenne?

Marie Wilke: Ja, es ist auf jeden Fall eine Sammlung von Fragmenten, aufgenommen in den Jahren 2016 und 2017, und ich wollte auch keine zusammenhängende Erzählung, sondern Momentaufnahmen, nichts Geschlossenes, sondern viele Eindrücke aus dieser Zeit.

Wo haben Sie denn überall Material gesammelt?

Meine Recherche begann im Bundestag, und mit den Bundestagsabgeordneten, die ich begleitet habe, habe ich Veranstaltungen besucht, die deren tägliche Arbeit bilden. Wobei mein Fokus auf Begegnungen mit Bürgern und Journalisten gerichtet war. Wo beginnt ein Gespräch über so etwas wie Demokratie, wo bildet sich Demokratie ab? Und so bin ich dann zu so unterschiedlichen Veranstaltungen wie einem Kreisparteitag oder einer Pegida-Demonstration oder zu den Feiern zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden gekommen.

Stichwort Pegida - da waren Sie mittendrin in der Demonstration. Man sieht, wie die Kamera angeschrien wird, Lügenpresse! Der Film sieht und hört lange dem Pegida-Vorsitzenden Lutz Bachmann zu. Hatten Sie da nicht manchmal das Bedürfnis, zu kommentieren? Denn das tun Sie gar nicht in Ihrem Film.

Ich hatte während dieser Szenen bei Pegida nicht das Bedürfnis zu kommentieren. Für mich war es einfach spannend, dabei zu sein und zuzuhören, zu sehen, wie die Dynamik zwischen den Sprechenden und dem Publikum ist. Da waren wirklich Menschen, die waren wahnsinnig begeistert, man hatte das Gefühl, denen ging es gut. Was macht das mit den Leuten, das wollte ich einfangen - sonst sieht man ja doch nur Ausschnitte.

Sie gehen dann auch in Redaktionen, aus Pegida-Sicht zur Lügenpresse also. Was haben Sie da gefunden zum Thema Demokratie?

Einer der Ausgangspunkte für den Film war, dass ich selber beim Fernsehen gearbeitet habe und es damals sehr spannend fand, zu lernen, mit welchen Bildern, Tönen, Aussagen über Politik berichtet wird. Deshalb wollte ich auch diesen Blick hinter die Kulissen werfen. Wie wird entschieden, was in einem Beitrag mit welchen Worten an welcher Stelle platziert wird und mit welchen Bildern? Man sieht im Film, dass da an jeder Stelle Entscheidungen fallen und gewichtet wird. Ich habe sehr tolle Journalisten begleitet, diese Stellen sollen keine Abwertung journalistischer Entscheidungen sein, sondern die Beobachtung der Arbeit dahinter.