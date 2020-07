"Marie Curie": Unaufgeregt und mit Abstand zum Mythos

Regisseurin Marjane Satrapi hält Abstand vom Mythos Marie Curie, dafür ist sie sehr neugierig, was handfeste Fragen angeht: Wie sah die Forschung dieser Frau aus und mit welchen ästhetischen Einfällen bringt man sie an ein Publikum, wie muss man sich ihr Labor, ihre Arbeit vorstellen – mit Stoffen, Pechblende zum Beispiel, die sie krank machten? Wie sah das Zusammenspiel zwischen ihr und Pierre aus, dem Ehemann, mit dem sie zwei Töchter großzog und Schulter an Schulter im Labor arbeitete? Wie forsch, wie unsympathisch muss diese Frau auf den ersten Blick gewirkt haben, um die Kämpfe im akademischen Feld zu gewinnen? Und wie kroch diese erzwungen kämpferische Seite in die Beziehung zu einem Mann, der an Gleichberechtigung glaubte und sie leben wollte? Gerade letzte Frage wird eindringlich gestellt und gespielt von Rosamund Pike und Sam Riley.

Die Stärke der Marie Curie: weiterkämpfen

Als er bei einer Tagung ihre Forschungsergebnisse vorgestellt hat, fragt sie spitz: "Hast du den Beifall erhalten, der dir deiner Meinung nach zusteht?"Er: "Meine Rede ging einzig und allein über dich und deine Arbeit." Sie: "Aber ich bin nur die Frau, richtig?" Er: "Wie kommst du darauf, das verstehe ich nicht! Du bist doch nicht interessiert an gesellschaftlichen Äußerlichkeiten, sondern an wissenschaftlichen Entdeckungen. Ich hab mich dafür eingesetzt." Sie: "Und ich tue, was eine Frau tun sollte. Ich schenke dir Kinder und führe deinen Haushalt. Wie kannst du dir meine Brillanz zu eigen machen? Wie kannst du es wagen, in deren Applaus zu baden?"

Nachgeben ist nicht die Stärke dieser Frau, weiterkämpfen schon. Und es ist die Stärke des Films, diesen Charakterzug wirklich verstehen zu wollen – in alltäglichen Szenen zu zeigen, wie viel Kraft die Wissenschaftlerin aus ihren Forschungen zog, wie das Labor aber auch an ihr nagte – nicht nur gesundheitlich. Sich vorzustellen, warum die Frau, Marie Curie, nach dem Tod des Mannes nicht abschloss mit der Lust – auch nicht mit der körperlichen Lust. Warum sie weiterforschte und versuchte, mit ihrem Wissen weiterhin nützlich zu sein – im Ersten Weltkrieg zum Beispiel, als sie für die Anschaffung von Röntgeneinrichtungen kämpfte.

Curies Forschung grundlegend für Atomkriege und Krebstherapien

Es ist der Anspruch des Films, der einen überzeugt: sich den Ambivalenzen dieser Frau zu stellen und heutige Fragen mit der historischen Figur ins Gespräch zu bringen: Fragen nach Gleichberechtigung natürlich, aber auch nach den Kehrseiten ihrer Forschung, denn ihre Arbeit an der Radioaktivität legte die Basis für Atomkriege wie Krebstherapien.

Nur fügt sich gerade die Frage nach der Ethik solcher Arbeit nicht organisch in die Geschichte ein: Wenn plötzlich Sequenzen von Hiroshima und Tschernobyl oder der Krebstherapie eines Jungen erzählen, dann weiß der Zuschauer zwar, dass all das mit der Forschung dieser Frau zusammenhängt. Aber in diesem sonst doch eher konventionell erzählten Kostümfilm bleiben solche ästhetisch stark abgesetzten Sequenzen Fremdkörper. Die Forschung soll so ein Eigengewicht bekommen, schon klar, aber – anders als gegenüber seiner Hauptfigur – findet die Regisseurin diesem Thema gegenüber zu keiner Haltung.