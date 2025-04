"Mariandl"-Schauspielerin Waltraut Haas gestorben

Die österreichische Schauspielerin Waltraut Haas ist tot. Die 97-Jährige ist am Mittwochmorgen verstorben, teilte ihr Management mit.

Für ihre Fans wird sie für immer die "Mariandl" bleiben - ihre erste Rolle in "Der Hofrat Geiger" von 1947, die ihr schon direkt den Durchbruch ermöglichte. Noch heute wird sie mit ihrer Rolle der singenden 17-Jährigen assoziiert.

Publikumsliebling

Im Laufe ihrer Karriere waren es die vielen Heile-Welt-Heimatfilme und Komödien, die sie von der Nachkriegszeit bis ins jetzt zu einem festen Publikumsliebling etablierten. Filme wie "Im Weißen Rößl" oder "Wenn der Vater mit dem Sohne" - um nur einige der rund 70 Filme zu erwähnen, in denen sie mitwirkte - machten sie neben berühmten Schauspielern wie Peter Alexander oder Hans Moser zur Schauspiel-Ikone.

Bewegtes Leben

Der Weg vor die Kamera begann für Waltraut Haas im Konservatorium für darstellende Kunst in Wien. Dort studierte sie Musik, mit zusätzlichem privaten Unterricht bei der Burgschauspielerin Julia Janssen. So trat sie auf österreichischen und deutschen Bühnen auf, gab ihr Debüt am Landestheater Linz und hatte Engagements im Titania-Palast Berlin oder am Deutschen Theater München. Und trotzdem, auch nach über sieben Jahrzehnten beim Film, sagte sie 2021 in einer ORF-Dokumentation: "Dem Film habe ich meine Popularität zu verdanken. Aber das Theater ist mein Leben."

Bis ins hohe Alter war Haas schauspielerisch aktiv. Ihre letzte Rolle in einem TV-Film hatte sie 2020, 2018 erschien ihre Biografie "Jetzt sag’ ich's".

Sie ist heute Morgen in ihrer Geburtsstadt Wien verstorben.

Mit Informationen von dpa.