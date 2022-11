Mariah Carey: Streit um "All I Want For Christmas" beendet

Es ist neben "Last Christmas" einer der meistgespielten Pop-Songs in der Adventszeit: "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey. Doch wegen lyrischer Überschneidungen hatte der Country-Musiker Andy Stone vor wenigen Monaten eine Urheberrechts-Klage erhoben. Seine Band "Vince Vance & The Valiants" habe bereits 1989 einen Song namens "All I Want For Christmas Is You" aufgenommen, fünf Jahre vor Mariah Careys Song, der auf ihrem "Merry Christmas"-Album erschien. Carey habe seinen "Stil" und seine "Berühmtheit" ausgenutzt. Stone forderte 20 Millionen Dollar. Doch am Dienstag zog der Musiker seine Klage am Gerichtshof von New Orleans überraschend zurück, wie unter anderem BBC berichtete.

177 Songs mit dem Titel "All I Want For Christmas Is You"

Allzu große Chancen auf die 20 Millionen Dollar hätte Stone vermutlich sowieso nicht gehabt: Im amerikanischen Urheberrechts-Register finden sich laut dem "Rolling Stone" 177 Einträge mit Liedern namens "All I Want For Christmas Is You", viele davon waren weit früher entstanden als der Song von Vince Vance & The Valiants. Außer dem Titel und dem dementsprechend ähnlichen Thema haben die beiden Lieder wenig gemein. Stone hatte allerdings darauf verwiesen, dass sein Lied 1993 besonders häufig im Radio gelaufen sei - was Carey und ihre Songwriter bei ihrem ein Jahr später erschienenen Song inspiriert haben soll.

Seit seinem Erscheinen 1994 steigt Careys Song um die Weihnachtszeit regelmäßig erneut in die Charts ein. Carey hat laut BBC bis 2017 über 60 Millionen Dollar mit "All I Want For Christmas Is You" verdient. In ihrer Biografie schrieb Mariah Carey, sie habe den Song größtenteils mithilfe eines "billigen kleinen Casio-Keyboards" geschrieben.