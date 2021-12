Mariä Empfängnis:Der Feiertag, der nichts mit Sex zu tun hat

Egal, ob bei Krieg, Krankheit oder anderen Katastrophen: Zu allen Zeiten wenden sich Gläubige mit ihren Bitten an die Gottesmutter Maria. Aber was macht sie so besonders? Warum soll ausgerechnet in der Katholischen Kirche das Gebet zu einer Frau erhört werden?

Antworten gibt es bei Schwester Maria Immaculata. Sie lebt im Kloster Seligenthal bei Landshut. Für sie ist das katholische "Hochfest der Unbefleckten Empfängnis Mariens" ein ganz besonderer Tag: Denn sie sei ins Kloster eingetreten und hatte ihre Einkleidung am 7. Dezember. "Und drei Jahre später habe ich am 8. Dezember meine ewigen Gelübde mit der Gottesmutter abgelegt."

Maria als "Brückenbauerin"

Von ihrer Gemeinschaft der Zisterzienserinnen hat sie am 8. Dezember ihren Ordensnamen "Maria Immaculata" erhalten, entsprechend dem Festtag der Weihe. Früher hieß sie Kathrin Fendt und arbeitete erst als Erzieherin, dann als Pastoralreferentin. Heute sieht die 45-Jährige ihre Berufung vor allem im Stillen Gebet zur Gottesmutter Maria. Sie könne den Menschen die Sorgen und Nöte nicht wegnehmen. "Aber was ich machen kann: Dass ich die Sorgen und Nöte der Gottesmutter anvertraue, im Vertrauen, dass sie in ihrer Rolle als Mittlerin und Mutter uns auch hilft, und sie hat es uns ja auch zugesagt."

Für die Ordensschwester ist Maria also eine "Brückenbauerin" zwischen Gott und den Menschen. Denn Maria ist nach katholischem Glauben reiner als alle anderen. Unbefleckt, wie der Beiname "Maria Immaculata" aussagt. Das hat die Katholische Kirche 1854 als Glaubenssatz, also als Dogma festgelegt. Und das wird heute gefeiert: Das "Hochfest der ohne Makel der Erbsünde empfangenen Maria". Ulrich Schäfert, von der Fachabteilung Kunstpastoral der Erzdiözese München, erklärt das Fest so: "Eigentlich sagt die Aussage dieses Festes, dass Gott Maria auserwählt hat, um Jesus, den Erlöser in die Welt zu bringen, und Maria ist vom Zeitpunkt ihrer Empfängnis ein erlöster Mensch, der frei ist von Erbschuld und hat als Mutter Jesu eine besondere Würde."

Wurde Maria ohne Erbsünde gezeugt?

Es geht am heutigen Festtag also nicht darum, wie Maria mit Jesus schwanger wurde, ob sie dabei Sex hatte oder nicht- sondern es geht um ihre eigene Entstehung, wie ihre Eltern Anna und Joachim sie empfangen haben, am 8. Dezember, also neun Monate vor Mariä Geburt am 8. September. Und zwar ohne Erbsünde, die durch Adam und Eva, mit dem Apfelklau im Paradies entstand, so erzählt es die Bibel.

Und weil Maria, als Mutter von Gottes Sohn, mehr Würde hat als alle anderen, wird sie in der Kirchenkunst auch immer besonders strahlend dargestellt, erklärt Ulrich Schäfert: "Sie hat ein leuchtendes Gewand an, sie steht auf einer Mondsichel, auf anderen Darstellungen auf einer Erdkugel. Und zu Füßen von ihr ist eine Schlange, also dieser Drache, das Böse, das Symbol der Erbschuld. Das Böse, das sie besiegt, oder auch mit den Füßen zertritt."

Maria als Vorbild

In Bayern gibt es einige Pfarreien, die der "Maria Immaculata" geweiht sind. Doch für die meisten Gläubigen scheint das Dogma der "unbefleckten Empfängnis" keine Rolle zu spielen. Vorbild kann sie dennoch sein, meint auch Maria Högenauer aus dem schwäbischen Gersthofen. "In meiner Rolle als Mutter von drei Kindern sehe ich in Marias Verhalten schon ein Vorbild, denn im Alltag ist es ja schon so, dass man selbstlos handelt und immer zum Wohl der Kinder." Es könne schon mal passieren, dass sie kurz vor 22 Uhr noch ein Referat lesen oder einen Lieblingspulli waschen müsse.