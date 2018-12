Maria und Jesus: Eine komplizierte Mutter-Sohn-Beziehung?

Maria und Jesus sind ein beliebtes Motiv in der Kunst, das Mutter-Sohn-Gespann schlechthin, obwohl man eigentlich so wenig über diese Beziehung weiß. Der Neutestamentler Torsten Jantsch schreibt Maria die Rolle einer einfachen Frau und sorgenden Mutter zu: "Sie stammt aus einem frommen, jüdischen Haus, war sehr jung, die Frauen wurden damals mit etwa 12 oder 13 Jahren verlobt." Jantsch stellt sich Maria als eine Frau aus der Unterschicht vor. "Man wird wohl sagen können, dass sie sicher keine gebildete Frau gewesen ist, auch nicht feministisch orientiert, vielleicht eine demütige Frau, eingepasst in das Rollenmuster der Antike."

Von der einfachen Frau zum Glaubensvorbild

Als Mutter war sie für die Kindererziehung zuständig, die religiöse Erziehung wurde vom Vater übernommen. Wahrscheinlich habe sie im Haus handwerklich gearbeitet, so Jantsch. Viele der Annahmen sind reine Mutmaßungen. Und Torsten Jantsch weist darauf hin: die Evangelisten zeichnen jeweils ein ganz unterschiedliches Bild von Maria. Spielt sie bei Matthäus eine eher passive Rolle, wird sie für Lukas in der Weihnachtsgeschichte zur zentralen Figur. Und bei Johannes ist sie als Mutter schließlich diejenige, die Jesus im Glauben nachfolgt, auch in seiner Todesstunde bei ihm ist – Jesus also sehr nah zu sein scheint, so der Theologe: "Die frühchristlichen Texte machen eine Entwicklung durch: von einer Frau, die keine große Bedeutung hat, hin zu Maria als Glaubensvorbild."