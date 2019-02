Maria Lichtmess: Warum Kerzenlicht noch immer fasziniert

Zu Besuch beim Wachszieher am Dom in der Münchner Innenstadt. Claudia Stanzi berät gerade eine Kundin. Seit 15 Jahren gestaltet sie Kerzen im Laden – individuell nach den Wünschen der Kunden. Eine ruhige Hand, Geduld, das richtige Werkzeug und das richtige Material – mehr brauche es dazu nicht, meint sie.

Auf etwa 15 Quadratmeter Ladenfläche ist alles ausgestellt, was der Handwerksbetrieb von Franz Fürst im Sortiment hat: Taufkerzen mit Wellen, Fischen und dem Lebensbaummotiv, Hochzeitskerzen mit Herzen. Aber auch meterhohe Osterkerzen für Kirchen.

Kerzenweihe zu Maria Lichtmess - ein seltener Brauch

Früher spielte sich das Hauptgeschäft vor dem katholischen Fest Maria Lichtmess am 2. Februar ab: Der Christbaum verschwand an diesem Termin endgültig aus den Stuben. Stattdessen kauften Kirchen und Privatleute den Jahresvorrat an Kerzen und ließen ihn dann am 2. Februar, am Fest der Darstellung des Herrn, weihen: Heute sei das nur noch in ländlichen Gegenden Brauch, meint Franz Fürst. Die Kirchen gehören heute zu seinen Hauptkunden, Kirchen, die auf Qualität Wert legen oder mit Zugluft Probleme hätten und deshalb gezogene Kerzen bevorzugen. Die Kerzen in Franz Fürsts Laden sind alle von Hand gezogen, die meisten kommen aus der familieneigenen Wachszieherei.

Gezogene Kerzen tropfen weniger

Eine gezogene Kerze bestehe aus Paraffin, Sterin, Hartwachs und 10 Prozent Bienenwachs, so Franz Fürst. Der Docht werde durchs Wachs gezogen und die Kerze baue sich Schicht für Schicht auf. Zwischen jeder Schicht sei eine Luftschicht, und diese Luftschichten würden die Wärme isolieren. Das mache die Kerze sehr stabil, tropfsicher und sorge für ein schöneres Leuchten.

Gepresste Kerzen aus reinem Paraffin können dagegen industriell hergestellt werden und sind dadurch günstiger – mit ein Grund, warum der Beruf des Wachsziehers quasi am Aussterben ist. "Es gibt noch ungefähr 50 Betriebe in ganz Deutschland, die aktiv sind, und die Lehrlingszahl ist momentan mau - aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er nicht so bekannt ist, der Beruf."

Kerzen für bis zu 200 Euro

Neben dem Wachszieher, der an der Zugmaschine den Docht durchs Wachs zieht, gibt es als Lehrberuf auch noch den Wachsbildner. Der ist dann für die Verzierungen zuständig. Ein Kunsthandwerk für sich, das sich in Franz Fürsts Laden rechnet: "Der Preis kommt ganz auf die Verzierung an, da ist eigentlich der Kerzenpreis der geringste Faktor." Die Taufkerzen liegen im Schnitt bei 30 bis 60 Euro. Eine Osterkerze kann dann je nach Motiv schon mal zwischen 150 und 200 Euro kosten.

Und doch: Kerzen werden trotz LED und Lichtdesign weiter gekauft. Kerzenschein scheint nichts von seiner Faszination eingebüßt zu haben. Franz Fürst hat dafür eine einfache Erklärung:

"Des Kerzenlicht, das ist ein nicht nachahmbares Licht, das ist ein natürliches Licht. Das ist auch wie bei einem Holzfeuer, bei einem offenen Feuer zum Beispiel, da kann man ewig reinschauen und das ist einfach von der Lichtwärme, von der Lichtqualität her eine ganz andere Beleuchtung. Mit LED werden Sie niemals die Stimmung erreichen, die man mit Kerzenlicht erreicht." Franz Fürst