Das Profane und das Heilige - die Künstlerin Sheela Gowda

Klare, formale und emotionale Inhalte

Sheela Gowdas Arbeiten haben einen klaren, konzeptuellen, formalen und emotionalen Inhalt. Oftmals schlagen sie einen Bogen zur Alltagskultur in Indien, sie arbeitet mit der Asche von Räucherstäbchen, Kumkum, dem roten Pulver aus der Kurkumawurzel, das in Indien zu Reinigungsritualen auf die Stirn aufgetragen wird, mit Kokosfasern, Weihrauch oder mit Schnüren, Fäden und Seilen, die auf den Zusammenhalt der Gemeinschaft anspielen. Wenn Sheela Gowda heute Abend im Lenbachhaus der mit 50.000 Euro dotierte Maria Lassnig Preis verliehen wird, dann würdigt er eine Künstlerin, die sich mit ihrer Kunst einbringt in gesellschaftliche Prozesse und auf Kraft und sinnliche Karthasis hofft. "Ich fühle mich sehr geehrt", sagte Gowda im Vorfeld der Verleihung, "vor allem weil der Preis von einer anderen Künstlerin ins Leben gerufen wurde. Und ich möchte in nächster Zukunft diese Geste der Anerkennung und Unterstützung an andere Künstler weitergeben."

Mit dem Preis verbunden ist auch eine Ausstellung im Münchner Lenbachhaus im nächsten Jahr. Zu entdecken ist ein minimalistisches, kritisches, politisches und reflexives Werk. Eine indische Arte Povera auf der Höhe der Zeit. "Darkroom" etwa heißt eine ihrer bekanntesten Arbeiten, die 2009 in der Londoner Serpentine-Gallery zu sehen war und nächstes Jahr auch nach München kommt. Die Künstlerin beschreibt das Werk so: "'Darkroom' ist eine Arbeit aus Teertonnen, die man für Asphalt braucht. Ich habe sie recycelt und in eine Form gebracht. Die Installation besteht aus Tonnen und eingeebneten Tonnen, die ich zu einem Raum zusammengebaut habe. Man kann dort hineinkriechen und im Dunkel des Inneren sieht man einen Sternenhimmel."