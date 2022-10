Maria Furtwängler: "Zu wenig Frauen an Entscheidungstischen!"

Nur wenige Schauspielerinnen sind in Deutschland so bekannt wie Maria Furtwängler. Am Sonntag (9. Oktober, 20.20 Uhr) läuft im Ersten ihr 30. Tatort "Die Rache an der Welt". Es ist ein Doppeljubiläum. Denn Maria Furtwängler - gebürtige Münchnerin, Produzentin, promovierte Medizinerin und selbsternannte Feministin - spielt die Rolle der Charlotte Lindholm schon seit 20 Jahren.

Der Jubiläums-Tatort hat es in sich: Die heile Göttinger Welt wird erschüttert durch einen Serientriebtäter. Bisher hat er seine Opfer am Leben gelassen. Doch nun gibt es eine Tote. Ist der Täter ein Migrant? Ist der Mord ein Femizid?

Ein schwieriges Thema, wie Maria Furtwängler im BR24 Interview der Woche zugibt, eine Gratwanderung, bei der man nicht ausrutschen dürfe in die falsche Richtung. Das Drehbuch ist angelehnt an einen wahren Fall: den Mord an einer Studentin in Freiburg im Jahr 2016.

"Quoten sind ein starkes Mittel für Veränderung"

Zusammen mit ihrer Tochter Elisabeth hat Maria Furtwängler vor einigen Jahren die MaLisa-Stiftung gegründet, die sich für eine freie, gleichberechtigte Gesellschaft einsetzt. Im Tatort gibt es überdurchschnittlich viele Ermittlerinnen, anders als im wirklichen Leben. Und eine Studie der Universität Rostock, die von der Stiftung gefördert wurde, zeigt: Noch immer sind auf der Kinoleinwand weniger Frauen zu sehen als Männer, auch wenn sich dort inzwischen viel getan hat.

Auch bei Regie und Drehbuch sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert. Maria Furtwängler sagt, eine Quote könne da helfen: “Ich glaube, dass Quoten eine Krücke sind, dass keiner sie gerne mag, dass sie aber natürlich ein starkes Mittel sind, um Veränderung voranzutreiben. Und deshalb finde ich sie als Übergangslösung wünschenswert.“

"Nach wie vor erklären uns Männer die Welt"

Nicht nur die Film- und Fernsehwelt muss weiblicher werden, findet Maria Furtwängler. Auch bei Themen wie Klimakrise oder Artenvielfalt gebe es zu wenige Frauen an den Entscheidungstischen. "Ich glaube, dass das ein Problem ist", sagt sie im BR24 Interview der Woche, "und dass man da auch zu anderen Ergebnissen käme, wenn das ausgeglichener wäre." Ähnlich sei das bei Experten in den Medien: "Nach wie vor erklären uns Männer die Welt", so Maria Furtwängler.

Kein Wechsel in die Politik

Artensterben und Klimakrise sind weitere Themen, die die Schauspielerin und Produzentin sozusagen "nicht schlafen lassen". Hier lohne es sich, genauer hinzusehen, aktiver zu werden, viele Dinge, die gerade passieren, in Frage zu stellen und selbst etwas zu tun. In die Politik zu gehen, kann sie sich allerdings nicht vorstellen: "Das Potenzial, was wir als Medienmacherinnen haben, ist ein sehr starkes. Da fühle ich mich gut aufgehoben."