Maria 2.0 schickt 20.000 Postkarten nach Rom

Die kirchliche Protest-Bewegung Maria 2.0 hat eine Postkartenaktion gestartet. Anlass dafür ist die Eröffnung der Weltsynode vor wenigen Wochen. Maria 2.0 fordert damit Papst Franziskus auf, "die systemischen Ursachen sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirch anzugehen und zu ändern", heißt es in einer Pressemitteilung.

Maria 2.0 fällt immer wieder durch Protestaktionen auf, zuletzt anlässlich der Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda im September und der zweiten Synodalversammlung des synodalen Wegs in Frankfurt Anfang Oktober.

Gegen Kleriker-Bünde und für Frauen in Weiheämtern

"Lieber Papst Franziskus, ich bin unendlich traurig": So beginnt der Text der Postkarte an Papst Franziskus. 20.000 dieser Postkarten schickt die Bewegung Maria 2.0 aus ganz Deutschland nach Rom. Mit der Protestaktion will die Bewegung einmal mehr ihre Forderungen deutlich machen: "hermetische Kleriker-Bünde aufzulösen, die zur Vertuschung der sexualisierten Gewalt beigetragen haben, Frauen die ihnen von Gott gegebenen priesterlichen Berufungen in der römisch-katholischen Kirche nicht länger zu verwehren und sie an der kirchlichen Macht und am Weiheamt teilhaben zu lassen".

Erzbischofs Heßes Verbleib im Amt sorgt für Frustration

Die bunte Postkarte wurde von der Hamburger Maria 2.0-Gruppe entworfen. Dort hatte Erzbischof Stefan Heße wegen Verfehlungen im Umgang mit sexuellem Missbrauch in seiner Zeit im Erzbistum Köln seinen Amtsverzicht angeboten. Papst Franziskus hatte diesen im September jedoch abgelehnt und Heße gebeten, "im Geist der Versöhnung" seinen Dienst in Hamburg fortzuführen. Das hatte bei vielen Katholiken für Unverständnis gesorgt. "Das entspricht wirklich einer Frustration. Alles ist gesagt, auch zum Thema Missbrauch und es passiert nichts in der katholischen Kirche", kritisiert Renate Spannig von Maria 2.0 in München. Auch aus dieser Frustration heraus sei dann die Postkarten-Aktion entstanden. Viele andere Maria 2.0-Gruppen haben sich der Aktion angeschlossen, auch die aus München.

Aktion läuft bis zum 6. November

Die Frauen wollten damit ihre Verzweiflung zum Ausdruck bringen und an den Papst appellieren, dass die Reformen, die er bisher nur andeute, auch gemacht werden sollten. "Es ist wichtig, dass wir gemeinsam laut auftreten und deutlich wird, dass viele Katholikinnen und Katholiken Veränderungen wollen, Reformen wollen, dass Frauen Mitbestimmung wollen und, dass Menschen nicht mehr diskriminiert und ausgegrenzt werden in der katholischen Kirche", sagt Renate Spannig. Die Aktion läuft bis zum 6. November.