So macht Margit Auer ihren jungen Lesern Mut

Auf den ersten Blick ist die Wintersteinschule – der Schauplatz von Margit Auers Romanen – eine ganz gewöhnliche Schule irgendwo in Deutschland. Die Schülerinnen und Schüler dort machen die gleichen Erfahrungen wie überall. Dort träumt ein Junge vom Leben als Fußballstar und hat nichts anderes mehr im Kopf, abgesehen von der Angst, ein Klassenkamerad könnte noch besser sein als er. Da ist ein Mädchen traurig, weil seine Eltern ihm recht kurzfristig eröffnet haben, dass sie demnächst in eine andere Stadt ziehen werden. Zwei der Geschichten, die Margit Auer im zehnten Band ihrer Roman-Serie mit dem Titel "Hin und weg!" erzählt.

"Das ist der Einstieg, damit kann ich meine Leser packen", sagt die Eichstätter Schriftstellerin im Gespräch. "Die Kinder finden sich wieder, weil die Schule zunächst so aussieht wie die Schule, auf die sie selber gehen. Die Kinder dort schreiben Klassenarbeiten, studieren Theaterstücke ein, müssen Gedichte auswendig lernen und Referate halten."

Die magischen Tiere als Helfer

Doch die Wintersteinschule ist eben doch keine gewöhnliche Schule. Die Schülerinnen und Schüler, die im Mittelpunkt der Romane von Margit Auer stehen, haben mit Miss Mary Cornfield – einer Schottin – eine besondere Klassenlehrerin. Und diese wiederum hat einen besonderen Bruder: Mr. Mortimer Morrison. Er betreibt eine magische Zoohandlung und reist gerne, im alten Bus, durch die Welt. Am Anfang eines jeden neuen Bandes der Roman-Serie meldet er sich per Post aus einem anderen Land. Den neuen Band eröffnet eine Postkarte aus Chile.

Auf seinen Reisen sammelt Mortimer Morrison die magischen Tiere. Diese sind – wie der Name verrät – ungewöhnlich: Einerseits fühlen sie sich einsam in der Tierfamilie, aus der sie stammen, andererseits können sie mit Mr. Mortimer sprechen. Er nimmt sie mit und hat bereits eine stattliche Anzahl von Begleitern, darunter eine Elster namens Pinkie, Ashanti, die Schwarze Mamba, oder den Eisbären Murphy. Und einige der magischen Tiere gibt Mortimer weiter an die Kinder. Sie werden zu treuen Begleitern und zu Helfern in der Not. Sie machen den Schülerinnen und Schülern immer wieder Mut. Und sie sind nur für die Kinder als magische Tiere erkennbar. Die Erwachsenen dagegen sehen in den Wesen nur Kuscheltiere.

"Ich weiß, wie sehr Kinder ihre Haustiere lieben und wie gerne sie über sprechende Tiere lesen", erzählt Margit Auer. Aber es gehe nicht nur um den sprechenden Hund, die sprechende Katze und das sprechende Känguru. "Es geht um viel, viel mehr. Das Tier wird zum Berater des Kindes, zum allerbesten Freud, zum Vertrauten. Es steht immer fest an der Seite des Kindes. Das macht sie wertvoll für die Kinder in Miss Cornfields Klasse. Sie haben jemanden an der Seite, der sie gut versteht, der eine Menge Tipps parat hat, der ihnen auch hilft, die Hürden im Kinderalltag zu überwinden. Es ist ja nicht so, dass Kinder nicht auch zu kämpfen haben."