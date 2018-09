Wie Italien heute auf Margherita Sarfatti blickt

Sie war schön, sie war klug, sie war wohlhabend - und sie war verliebt. In den zwanziger Jahren wurde Margherita Sarfatti „die ungekrönte Königin Italiens“ genannt und „la Donna del Duce“ – Sarfatti war nicht Mussolinis einzige Liebschaft, aber, so heißt es, seine größte. Kein Wunder, sie hat ihm mit einer Biographie ein Denkmal zu Lebzeiten gesetzt. Und sie hat die faschistische Kunst Italiens mit der Bewegung des Novecento maßgeblich geprägt. Gleich zwei Ausstellungen über Margherita Sarfatti werden in Italien gezeigt, eine in Mailand, eine Rovereto. Judith Heitkamp hat mit dem Kritiker Thomas Migge über Sarfatti gesprochen - und darüber, wie sie heute präsentiert wird.

Judith Heitkamp: Welche Bedeutung hatte Margherita Sarfatti für Mussolini und für die faschistische Bewegung?

Thomas Migge: Die beiden haben sich 1912 kennengelernt, sie waren beide radikale Sozialisten, Mitglieder der Sozialistischen Partei in Mailand. Als Mussolini ausgetreten ist und die Fasci, die faschistische Partei gründete, da hat sie diese Kehrtwende voll mitgemacht und ist nicht nur zu einer Muse dieser Partei geworden, sondern sie hat die gesamte ideologisch-künstlerische Seite in eine Richtung gebracht. Sie war die kulturpolitische Ergänzung zu dem rein politischen Mussolini.

Sie war ja Kunstkritikerin, Journalistin und Schriftstellerin – wie hat sie die Kunst ausgerichtet?

Vor der Zeit des faschistischen Regimes, also vor 1922, verkehrten bei ihr all die Künstler, die später in den zwanziger und dreißiger Jahren berühmt werden sollten und die nach dem Zweiten Weltkrieg die italienischen Maler-Stars weltweit waren. Sie hat sich für sie interessiert und sie gefördert. Mit dem faschistischen Regime gründete sie dann die sogenannte Bewegung des Zwanzigsten Jahrhunderts, il Grupo del Novecento. Zu dieser staatlichen Organisation der bildenden Künstler und Architekten gehörten die ganz großen Namen Italiens. Sarfatti hat Ausstellungen in Italien, aber auch im Ausland organisiert, immer mit der politischen und auch mit der finanziellen Hilfe Mussolinis.

Sie war engagiert für die Sache der Frauen, sie war selbst sehr emanzipiert - und sie war Jüdin. Wie passt das zusammen? Wieso unterstützt so jemand die Entwicklung einer faschistischen Partei?

Damit sind wir mitten im Komplex Sarfatti und italienischer Faschismus. In Italien war es bis 1938 kein Problem, Faschist und Jude und Jude im Faschismus zu sein. Nachdem Mussolini sich entschieden hatte, sich Hitler zu nähern, wurden 1938 auch in Italien Rassegesetze eingeführt. Was dazu führte, dass Sarfatti auswanderte. Es war auch kein Problem, vor allem im frühen Faschismus, in Italien Feministin zu sein oder als Frau über die Stränge zu schlagen und sich nicht an das propagierte Frauenbild der Mutter und Hausfrau zu halten. Da gibt es verschiedene Beispiele, wenn auch Sarfatti sicherlich die herausragende Feministin und Intellektuelle ist.

Und nach 1938 wurde sie fallen gelassen.

Mussolini hat sie schon vorher fallen gelassen, weil sie ihm zu dominant wurde. Sie hat sich nicht nur um die Kultur und die Kunst gekümmert, sie hat ihm zum Beispiel auch beigebracht, wie man sich bei Tisch benimmt, bei großen Abendgesellschaften, dass man die Bestecke von außen nach innen benutzt zum Beispiel. Irgendwann ist es dem Duce wohl zu weit gegangen, dass eine Frau ihn kommandiert. Als sie 1938 auswanderte, da war die Liebe schon beendet und er wollte sich dieser Freundin entledigen, weil er eine neue Geliebte hatte. Auch das Interesse Mussolinis an ihrem Einfluss in der Kunstszene nahm ab. Als sie 1947 zurückkam nach Italien und in Rom aus dem Flugzeug stieg, soll sie sich gewundert haben, auch das ist in den Ausstellungen zu sehen, dass keine Journalisten und kein Blitzlichtgewitter auf sie warteten. Die Künstler, die sie gefördert hatte, wandten sich nach 1945 alle von ihr ab. Sie wurde zur Grande Dame des Faschismus, mit der niemand etwas zu tun haben wollte.

Jetzt sind wir gespannt, wie so eine schillernde Persönlichkeit im Italien des Jahres 2018 dargestellt wird, mit einer Regierung die ja durchaus mit faschistischer Vergangenheit flirtet.

In Rovereto im Museum für moderne und zeitgenössische Kunst wird Margherita Sarfatti als Person vorgestellt, ihre Briefe, ihre Photographien, Filmausschnitte - Margherita Sarfatti privat. In Mailand sehen Sie in der Ausstellung Hauptwerke der Futuristen, der Symbolisten, der Metaphysiker, von de Chirico bis Sironi. So. Schaut man sich die beiden Ausstellungen an, würde man eigentlich erwarten, in einem Land, das über zwanzig Jahre faschistisches Regime erlebt hat, in einem Land, wo der Innenminister auch mit der Unterstützung neo- faschistischer Parteien die Wahlen gewinnen konnte - dass in so einem Land das Thema Faschismus und Sarfatti wenigstens am Rande thematisiert wird. Was aber nicht der Fall ist. Weder in Rovereto noch in Mailand. Angesprochen auf diesen Umstand antworteten beide Ausstellungskuratorinnen, dass man doch viel zu oft und viel zu lange über Margareta Sarfatti als Faschistin geredet habe - deshalb würde man dieses Thema jetzt komplett ausklammern. Für einen Deutschen ist das natürlich verwunderlich – Margherita Sarfatti hat im Faschismus Karriere gemacht, sie war eine intellektuelle Kraft des italienischen Faschismus. Man kann das eine nicht vom anderen trennen. Jedoch: Während man früher Sarfatti immer nur als „die Faschistin“ bezeichnet hat, verfällt man heute in das radikale Gegenteil und schließt das Thema Faschismus komplett aus.

Es klingt für mich so, als müsste man sich ganz schön anstrengen, um den Faschismus immer wegzulassen.

Da muss man sich in Italien nicht besonders anstrengen. Es gibt fast jedes Jahr Ausstellungen zu faschistischer Architektur oder Skulptur, zum faschistischen Kino, wo man den Duce sieht, ihn sprechen hört - und das wird nie besonders kritisch thematisiert. Das ist Teil der italienischen Geschichte, eine kritische Aufarbeitung hat es da in vielen Bereichen noch nicht gegeben. Um ein Beispiel zu nennen: In diesem Jahr war der achtzigste Jahrestag der Einführung der Rassegesetze und erst in diesem Jahr entdeckte man, dass es in Rom immer noch zwei Straßen gibt, die Namen überzeugter Rassetheoretiker des Faschismus tragen.

Haben Sie den Eindruck, dass sich unter der neuen Regierung der Blick auf die faschistische Kunst ändert?

Da hat sich insofern nichts geändert, als die Kunst dieser Epoche als Teil der italienischen Kunstgeschichte immer voll akzeptiert wurde, ganz anders als in Deutschland. Wenn Sie heute zu einem Konzert in die Aula Magna der römischen Universität gehen, die von Mussolini errichtet worden ist, sehen Sie ein großes Wandbild von Mario Sironi, mit der ganzen reinen Ästhetik der faschistischen italienischen Malerei. Da wurde nichts ersetzt, im Gegenteil, das faschistische Forum Mussolinis in Rom wurde erst kürzlich mit mehreren Millionen Euro restauriert, auch ein Obelisk, auf dem „Dux“ steht, Duce, was natürlich Mussolini meint.

„Margherita Sarfatti“ im Museo del Novecento in Mailand und im Mart, dem Museum moderner und zeitgenössischer Kunst in Rovereto, beide Ausstellungen laufen bis Ende Februar 2019.

