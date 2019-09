Von zehn auf knapp 28 Prozent in Sachsen, von zwölf auf knapp 24 Prozent in Brandenburg: Die AfD hat es in beiden Landtagen geschafft, zweitstärkste Kraft zu werden, obwohl oder vielleicht gerade weil klar ist, dass große Teile der Partei rechtsextremen Positionen und Zielen zuneigen. "Hol dir dein Land zurück" war der Wahlslogan der AfD in Brandenburg, und es ist bedrückend zu sehen, wie dort der Spitzenkandidat Andreas Kahl sagt: "Jetzt geht es erst richtig los!" Manuel Soubeyrand ist der Intendant der Neuen Bühne in Senftenberg. Er schaut auf den Osten vom Osten aus: Geboren in Köln, ist er als Einjähriger mit der Mutter nach Ost-Berlin übergesiedelt, war Schauspieler am Berliner Ensemble, Schauspieldirektor in Chemnitz, zwischenzeitlich auch mal im Westen, in Esslingen, Intendant. Seit 2014 leitet Soubeyrand die Neue Bühne in Senftenberg. Barbara Knopf hat mit ihm über die Landtagswahlen gesprochen.

Barbara Knopf: Herr Soubeyrand, als Theatermacher haben Sie einen anderen Blick auf die Wahlen und auf die Gesellschaft als ein Politiker. Wie empfinden Sie denn den Wahlausgang? Haben Sie innerlich schon Zeit für eine Analyse gehabt?

Manuel Soubeyrand: Naja, erst einmal bedrückend natürlich. Aber es war sehr interessant zu sehen, wie wenig die neuesten Enthüllungen über den AfD-Spitzenkandidaten in Brandenburg letztlich für das Wahlverhalten ausgemacht haben. Für uns ist sicher auch interessant, dass die stärksten Stimmen eben genau aus den Problemregionen kommen, aus der Braunkohleregion und aus den Regionen, wo die jungen Leute weg wandern. Das ist der Ansatz für uns als Theater, dass wir da neue Hoffnungen geben, und dazu muss uns natürlich auch die Politik stärken. Auf der anderen Seite, ohne da etwas schönreden oder wegreden zu wollen: Ich halte es für nicht ungefährlich, die Stärke der AfD auf ein Ostproblem zu reduzieren. In Baden-Württemberg waren es bei den letzten Landtagswahlen 15 Prozent und in Hessen 13 Prozent. Die gehören zu den reichsten Bundesländern. Da haben dann zwei Millionen Menschen die AfD gewählt, das ist mehr als Brandenburg Einwohner hat.