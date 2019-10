Mantra aus Franken: Wie Deva Premal die Yoga-Szene begeistert

Ihr Vater sang Mantras zum Einschlafen

Deva Premal, die mit ihren langen blonden Haaren und rundum gesundem Aussehen wie der Inbegriff eines California Girls wirkt, kommt aus Nürnberg. Die 49-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Jolantha Fries heißt, ist die Tochter des Malers und Kunsthandwerkers Wolfgang Fries. Er schuf unter anderem Glasfenster für die Lorenzkirche in Nürnberg. Als sie noch klein war, sang ihr der Vater Mantras zum Einschlafen vor. Miten, ihr Lebenspartner, der eigentlich Andi Desmond heißt, ein freundlich-fröhlicher Hippie von 73 Jahren, hat sie zum Mantrasingen gebracht.

Im Swinging London der 60er-Jahre hat der Mann mit den wachen Augen einst begonnen, selbst Songs zu schreiben: "In den 60er-Jahren war London ein phantastischer Ort. Es kam zu regelrechten Ausbrüchen von Kreativität. Damals haben die Rolling Stones in einem Pub gespielt. Van Morrison lebte hier und Bob Dylan schaute für Konzerte vorbei und besuchte die Folkclubs. Es war eine sehr umtriebige Zeit. Ich habe selbst eine Gruppe gegründet, wir haben Platten aufgenommen. Wir haben für und mit Ry Cooder gespielt und ja, ich mochte Lou Reed und Velvet Underground. Das war meine Lehrzeit, die mich auf das vorbereitet hat, was ich jetzt mache."

Texte in Sanskrit

"In Nürnberg ist so ein Familienhaus, was wir als Basislager benützen und schätzen", sagt Deva. "Drei Monate im Jahr verbringen wir in Australien, zwei Monate in Griechenland, einen in Costa Rica und den Rest auf Tour, wo wir alle zwei Tage an verschiedenen Orten sind und Konzerte geben." Das Konzert in der ausverkauften Münchner Philharmonie – eine weitere, gewöhnungsbedürftige Überraschung. Die Texte der Mantras sind in Sanskrit, eine Sprache, die niemand der Anwesenden spricht, geschweige denn versteht. Sie werden auf Groß-Leinwand projiziert und vom meist weiblichen Publikum empathisch mitgesungen. Zwischen den Liedern wird nicht geklatscht. Es herrscht Stille – wie in der Kirche, nur von einzelnen Hustenden unterbrochen. Dann singt Deva Premal mit glockenklarer Stimme das nächste Stück.