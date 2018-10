Mannheimer Jazzmusiker und TV-Star Jochen Brauer gestorben

Nach Angaben des "Mannheimer Morgens" stand Jochen Brauer zum letzten Mal 2014 auf der Bühne. Danach erkrankte er schwer und war in den vergangenen vier Jahren ans Bett gefesselt. Dem Fernsehpublikum war der Jazzmusiker seit 1959 bekannt, als er in der Show "Der große Wurf" mit Hans-Joachim Kulenkampff mitwirkte und fortan mit seinem Sextett zu einer Art "Hausband" der öffentlich-rechtlichen Sender wurde. Kaum eine Quiz- und Musik-Show kam ohne ihn aus. Solche Auftritte waren damals wie heute lukrativer als Jazz-Konzerte, die zunächst die Leidenschaft des in Görlitz geborenen Musikers waren.

Er spielte nächtelang in Clubs der US-Armee

Er hatte während der Kriegs- und Nachkriegszeit in Braunschweig und Halle an der Saale studiert, war Mitglied der "Melodia-Rhythmiker" in Halle und kurzzeitig beim Tanzorchester des "Senders Leipzig" engagiert, bevor er 1950 in den Westen ging. Hier gründete er eine Jazz-Band, lebte seit 1955 in der quirligen Jazz-Hochburg Mannheim, spielte dort nächtelang in Clubs der US-Armee und trat 1956 beim Deutschen Jazzfestival mit seiner "New Jazz Group" auf. Damals veröffentlichte er auf dem Label Brunswick auch erste Platten ("Cool Breeze"). Mit Stars wie dem Trompeter Chet Baker wagte er sich an ambitionierte Arrangements des "Cool Jazz". Doch weil er "Autos kaufen, Versicherungen abschließen und heiraten" wollte, wie er dem "Mannheimer Morgen" einmal verriet, verlegte sich Brauer schließlich auf Unterhaltungsmusik, auch für den deutschen Film. Dabei scheute er sich nicht vor seichten Produktionen wie Atze Brauners "Ramona" (1960) mit der jungen Senta Berger in der Hauptrolle und Franz Marischkas Krimi-Satire "Schlagerparade 1961" mit Boxer Bubi Scholz und Comedian Chris Howland. Auch beim Start der Edgar-Wallace-Reihe war Brauer mit seinem Sextett dabei und sorgte in der "Musik-Komödie" das "Rätsel der grünen Spinne" (1960), ebenfalls von Franz Marischka, für die nötige gute Laune.

In den Neunzigern kehrte er zum Jazz zurück

Willy Berking hatte ihm 1958 den Weg zum Rundfunk gebahnt, wo er über Jahrzehnte mit seinem Sextett große Shows begleitete und vor allem in den Siebzigern dank Hans Rosenthal und anderen Show-Mastern bundesweit bekannt wurde. 1977 nahm er den Soundtrack für den Durbridge-Straßenfeger "Die Kette" auf (Komponist Dieter Reith). Das ermöglichte ihm weltweite Tourneen in die USA und Japan. Kaum ein populärer deutscher Show-Star, mit dem er nicht aufgetreten ist: Peter Alexander, Heidi Brühl, Harald Juhnke, Udo Jürgens, Katja Ebstein und Suzanne Doucet. In den Achtzigern war er mit der Mannheimer Sängerin Joy Fleming unterwegs, auch auf einer DDR-Tournee, und spielte im polnischen Fernsehen ein "Beatles-Medley". Insgesamt produzierte Brauer 15 Alben. Im Alter kehrte er zu seinen Ursprüngen zurück und war seit den Neunzigern wieder als Jazzer zu erleben. 1996 erschien das Album "Easy and Greasy" mit den "Organizers" um den Heidelberger Orgelspieler Thomas Wind. Nach Texten des Autors, Bloggers und ehemaligen Bestatters Peter Wilhelm entstand 2012 die szenisch-musikalische Bühnenshow „Salto Postmortale“, die Brauer mit der "Rhine Stream Jazz Band" begleitete.

Jochen Brauer starb am Dienstag in Mannheim im Alter von 89 Jahren.