Mangas, J-Pop und Samurai: Was Deutsche an Japan fasziniert

Neonfarben und Fukushima

Doch dem gegenüber steht eine jüngere, sehr verspielte Generation. Sie träumt von Fantasiewelten, die auch Anita Baumgärtner in ihren Bann gezogen haben.

"Angefangen hat es wie bei vielen Ausländern, die hierherziehen, mit Anime und Manga. Ich war in der Schule schon in einem Manga-Club. Dann habe ich einen japanischen Brieffreund gefunden. Der hat mich in München besucht. Und gerade zu der Zeit waren 2011 Fukushima das Erdbeben und die Reaktorkatastrophe. Der konnte dann nicht zurück und ist dann noch eine Woche bei mir geblieben. Irgendwie habe ich dann eine sehr enge Verbindung mit Japan gespürt. Dann wollte ich unbedingt auch nach Japan und ihn besuchen."

Vor elf Monaten ist auch Anita Baumgärtner nach Japan ausgewandert. Bei ihrem ersten Besuch in Tokyo dachte sie sich: Hier sieht es wirklich aus wie im Anime. Überall bunte Lichter, Neonfarben, süße Maskottchen. Mittlerweile hat sich ihr Bild sehr verändert.

"Ich glaube, es hat sich schon um 180 Grad gewendet. Ich schaue jetzt kaum mehr Anime, ich interessiere mich mehr für die Sprache und die Menschen. Klar, man lernt auch ein bisschen die Schattenseiten kennen, wenn man eine Weile in Japan lebt. Zum Beispiel gerade war ich zu spät, weil ich nicht in den Zug gepasst habe, weil ich zur Rushhour zurückgereist bin."

Kollektivismus und Individualität

Mit Menschenmassen und Enge darf Anita in Tokyo kein Problem haben. Trotzdem hat sie das Gefühl, persönliche Freiheit zu gewinnen.

"Man sagt immer, es ist eine Kollektivgesellschaft, aber die Leute sind auch sehr auf sich selbst bezogen. Anderer Leute Business geht sie nichts an. Deswegen hat man nicht so Hemmungen, sich so anzuziehen, wie man möchte. Warte, ich kann dir mal meine Handtasche zeigen, die aussieht wie eine Katze. Ich habe die in Deutschland nie getragen und hier trage ich die durchaus oft. "

Katzentaschen, große Glubschaugen und grelle Farben: Die Begeisterung für die Kawaii-Kultur hat sich Anita in Tokyo behalten. Kawaii betont die Unschuld und Kindlichkeit. Als Accessoire hat es beispielsweise Hello Kitty bis nach Europa geschafft. In Japan hat sich das ästhetische Konzept mittlerweile auf alle Bereiche der Gesellschaft ausgedehnt. Niedlich und wie ein kleines Mädchen aussehen, ist auch für Erwachsene ein Ideal. Mittlerweile versteht Anita auch, warum:

"Es ist einfach die Gegenkultur gegenüber dieser harten Arbeiterkultur. Jetzt wo ich einen Arbeitsvertrag in Japan habe, weiß ich ja, wie das aussieht. Vielleicht ist es einfach das Ausbrechen aus dieser Nagelbrettgesellschaft. Einfach doch nochmal Kind sein statt 40 Stunden arbeiten mit 10 Urlaubstagen im Jahr, von denen man vielleicht fünf nehmen darf, weil Krankheitstage auch als Urlaubstage zählen.“

Anita Baumgärtner und Ōtsuka Ryūnosuke haben ihre Traumwelten in der Realität Japans wiedergefunden - sie vom modernen Japan mit Anime und Kawaii und er vom alten Japan mit Samuraikämpfern. Die Schattenseiten konnten an ihrer Begeisterung nicht viel ändern. Aber sie gehen unterschiedlich damit um: Anita lebt weiter in ihrer Traumstadt Tokyo. Aber Otsuka ist nach München zurückgekehrt. Er hofft jetzt, dass er die Deutschen für die japanische Samurai-Tradition begeistern kann, die so viele junge Japaner nicht mehr interessiert.