Manga-Zeichner Urasawa erhält den Max-und-Moritz-Preis

Beim 20. Internationalen Comic-Salon Erlangen wird Naoki Urasawa am 17. Juni für sein Lebenswerk ausgezeichnet, wie das Erlanger Kulturamt mitteilte. Mit weltweit mehr als 100 Millionen verkauften Büchern sei Urasawa einer der einflussreichsten lebenden Manga-Zeichner.

Jury: "Lektüre ist ein durchtriebenes und mitreißendes Vergnügen"

Unterhaltung und Komplexität, Erfolg und Qualität, Popularität und Substanz verknüpften sich in seinen jeweils mehrere Tausend Seiten langen Geschichten auf höchster Ebene, so die Begründung der Jury. "Die Lektüre seiner Epen ist ein immer durchtriebenes und mitreißendes Vergnügen."

Urasawa wurde in der Präfektur Tokio geboren, 1984 erschien sein erster Manga-Comic. Sein internationaler Durchbruch gelang ihm mit seinem 1994 erschienenen Thriller "Monster". Die Geschichte handelt von einem Serienmörder in Deutschland nach der Wende. Gerade erst hat der Künstler eine neue Serie unter dem Titel "Asadora!" begonnen, in der er die Geschichte Japans seit 1945 interpretiert.

Wichtigste Auszeichnung für grafische Literatur und Comic-Kunst

Der Max-und-Moritz-Preis gilt als wichtigste Auszeichnung für grafische Literatur und Comic-Kunst im deutschen Sprachraum. Er wird seit rund 40 Jahren durch eine von der Stadt Erlangen berufene Jury vergeben.