"Manchmal tut's weh": "Salzburger Stier" für Moritz Neumeier

Die Nutzer von funk, dem jungen Medienangebot von ARD und ZDF, kennen ihn vielleicht noch von seinem Videoblog "Auf eine Zigarette mit Moritz Neumeier", der nach der 100. Folge umbenannt wurde und dann deutlich "gesünder" klang: "Auf einen Kaffee mit Moritz Neumeier". Auf seinem Youtube Kanal geht es bis heute um aktuelle gesellschaftliche Themen wie Rassismus, Sexismus und Fremdenhass. Der Comedian ist also keineswegs immer gewollt witzig, sondern gelegentlich tiefernst: "Nur manchmal tut es weh", heißt es in der Begründung der Jury, die dem 1988 in Schleswig-Holstein geborenen Künstler jetzt den "Salzburger Stier" zuerkannte. Der Radio-Kabarettpreis gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum.

"Hintersinnig, provokant, zum Nachdenken"

Die Fachleute verweisen darauf, dass Neumeier sich an Vorbildern aus dem "angloamerikanischen Raum" orientiert: "Eine selbstverständliche Mischung von Privatem und Persönlichem, gepaart mit politischen Unkorrektheiten und einem unverkrampften Umgang mit heiklen Themen. Er hat eine entwaffnende Art, sie anzusprechen und beim Namen zu nennen. Für Probleme, die er aufs Korn nimmt, bietet er keine Lösungen an. Aber wie er sie präsentiert, hintersinnig, provokant, zum Nachdenken herausfordernd – das ist von ungeheurer Lässigkeit, die alles andere als eine bloße Attitüde ist."