Manager alarmiert: Russischer Konzert-Markt um 85 % eingebrochen

Es geht schwer abwärts mit dem einst hochkarätigen russischen Konzert-Markt, so Manager Kirill Chibisov im Gespräch mit dem Nachrichtenportal "News". Ihm zufolge gibt es mehrere Gründe dafür, dass die Umsätze um angeblich rund 85 Prozent eingebrochen sind: "Viele wohlhabende Leute, die Künstlerhonorare zahlen konnten, haben Russland verlassen. Der Rest gestaltet die Freizeit mit deutlich weniger Aufwand als früher. Die Gagen sind jetzt minimal. Sie sind gezwungen, fast kostenlos aufzutreten. Ich bin mir sicher, dass sich alle Künstler schrecklich nach den einstigen umsatzstarken Zeiten zurücksehnen."

"Verbotene Früchte sind süß"

Ein Star wie der einstige ukrainische Eurovision Song Contest-Teilnehmer Andrij Danilko (48, Künstlername Werka Serduchka) habe in seiner Heimat rund 20.000 Euro für einen Auftritt erhalten, in Russland jedoch nicht selten 100.000 bis 120.000 Euro, und das, wo der Star in schrillen Frauenklamotten auftritt und nicht gerade zu den Freunden des Putin-Regimes gehört. Er bekam jüngst sogar fünfzig Jahre Einreiseverbot und ist für Kreml-Fans ein rotes Tuch.

Doch das alles schreckte vor dem Krieg reiche Gönner offenbar nicht ab, eher im Gegenteil: "Verbotene Früchte sind bekanntlich süß und Serduchka ist so eine Art verbotene Frucht. Beamte und Oligarchen prahlten vor ihren Freunden: Wir konnten uns einigen und haben Serduchka engagiert. Die Gäste waren begeistert: Sie sagten, Ihr traut euch was. Tatsächlich war es nicht schwierig, Serduchka einzuladen, wenn die Gage stimmte."

Superstar Swetlana Loboda hat Auftrittsverbot

Während der Pandemie seien die Oligarchen gern in den Nahen Osten oder in ihre Villen in Italien geflogen, hätten dort Privatkonzerte geschmissen und alle Vorsichtsregeln ignoriert. Einziges Kriterium bei der Wahl der Künstler sei für die meisten Superreichen, dass sie angesagt sein müssten: "Wir haben eine opportunistische Gesellschaft, Männer mit Geld sehnen sich nach dem Besten, sie fragen: 'Wer ist gerade der Coolste in den sozialen Netzwerken, im Radio?" Diesem Maßstab verdanke die Ukrainerin und Eurovision-Teilnehmerin Swetlana Loboda (39) ihre Karriere.

Weil die Sängerin sich in einem Video klar gegen den Angriffskrieg ausgesprochen hat, wurde sie in Russland mittlerweile mit einem Auftrittsverbot belegt, ihre Songs aus den Radio- und Fernsehprogrammen verbannt. Loboda war nach Meinung von Chibisov der höchst bezahlte und gefragteste Star Russlands und habe nicht selten mehr als 100.000 Euro pro Auftritt kassiert.

Dabei habe sie mitunter zwanzig Mal im Monat auf der Bühne gestanden: "Wenn sie ein neues Video drehen würde, in dem sie sagt, dass sie ihre früheren Wahnvorstellungen bereut und jetzt um einen russischen Pass bittet, bin ich mir fast sicher, dass sie die Staatsbürgerschaft erhalten würde. Und sie könnte eine Friedenstaube werden und ein Lied über die Einheit der Nationen schreiben." Überhaupt seien die allermeisten Künstler Opportunisten, die hauptsächlich an ihre Brieftasche und weniger an politische Grundsätze dächten.

Steuer- und Drogendelikte als "wunde Punkte"

Weil die meisten in Russland auftretenden Künstler darauf bestanden hätten, ihre Gage in bar zu erhalten und zwar in Euro, Schweizer Franken oder Dollar, hätten die Sanktionen naturgemäß verheerende Auswirkungen auf den Musikmarkt. Neunzig Prozent der Performer hätten ihr Geld im Ausland angelegt und kämen jetzt nicht mehr ran: "Es war modisch und schien sicher zu sein." Die russischen Finanzämter hätten bislang bei jedem "exzentrischen" Gehabe beide Augen zugedrückt, ob das auch weiterhin so bleiben werde, ließ Chibisov offen.

Auch Drogentests, die er befürworte, habe es vor Auftritten nie gegeben, so der Manager. Er nannte damit unausgesprochen zwei "Hebel", an denen die russischen Behörden ansetzen könnten, wenn sie aufsässige Künstler "zur Räson" bringen wollten: Steuer- und Drogendelikte. Und die Ukraine könne Sänger ebenfalls unangenehm unter Druck setzen, nämlich dann, wenn die Betroffenen ihr Geld in Steuerparadiese wie Malta verschoben hätten. Zeitungsartikel zu dem Thema sähen die dortigen Behörden jedenfalls gar nicht gern.