"Man staunt heute noch": Kinderbücher in Schloss Blutenburg

Kindgerechte Wissensvermittlung heißt vor allem: viele Bilder. Das Skelett eines Mammuts ist da zu sehen oder die Werkstatt eines Handwebers, Elefanten und Eisbären, Ansichten aus Ägypten oder die wichtigsten Fischarten. Ausgeführt als aufwändige Kupferstiche oder Lithographien und von Hand koloriert.

"Man staunt heute noch, wie diese Farben sich erhalten haben, also wahnsinnig! Ich weiß nicht, wie die die Farben gemischt haben, dass die heute noch so kräftig erscheinen, ob in den Kupferstichen oder den Lithographien." Vor bleichender Sonne waren die Farben zwischen den Buchdeckeln eben gut geschützt. Auch sonst ist der Zustand der Exponate erstaunlich gut, hier und da sieht man vielleicht mal den Abdruck eines schmutzigen Fingers oder eine Bleistiftkritzelei, schließlich waren die Kinderbücher ja auch wirklich in Benutzung. "Man hat ja damals vielleicht ein oder zwei Bücher gehabt und die hat man gepflegt und gehätschelt."

Mammuts, Sterne, Eisenbahnen

Den alten Büchern von Werner Ziesel haben die Kuratoren entsprechende Werke von heute zur Seite gestellt. Dank völlig neuer Drucktechniken sind die aktuellen Kinderbücher noch farbenprächtiger, das Wechselspiel zwischen Schrift und Bild ist abwechslungsreicher, und die Illustrationen haben oft einen ganz eigenen, ausgeprägten Stil. In punkto Genauigkeit der Zeichnung sind die alten Bücher den aktuellen überlegen, darauf kommt es im Zeitalter von Film und Fotografie im Bilderbuch ja auch nicht mehr an.

Die Ausstellung "Ich weiß etwas, was du nicht weißt! Weltwissen in Kinderbüchern aus fünf Jahrhunderten" ist bis 15. April 2023 in der Internationalen Jugendbibliothek in Schloss Blutenburg in München zu sehen.

Zur Eröffnung der Ausstellung am 24.5. um 19 Uhr gibt es ein Gespräch mit dem Sammler Werner Ziesel, Sprecherin Julia Cortis liest ausgewählte Texte aus den Büchern.