Man kannte ihn aus "Terminator": Schauspieler Earl Boen ist tot

In Erinnerung bleiben wird Boen für seine Rolle als Kriminalpsychologe Dr. Silberman in den drei ersten Filmen der "Terminator"-Reihe (1984, 1991 und 2003). Regisseur James Cameron entschied sich damals für Boen, "weil er jemand Besonderes war" - so erinnert sich nun der Schauspieler Michael Biehn. Er spielte im vor gut 40 Jahren gedrehten ersten Teil den aus der Zukunft gekommenen Widerstandskämpfer Kyle Reese - und wurde von Silberman in einer denkwürdigen Szene verhört.

Bekannt aus hunderten Nebenrollen

Earl Boens Gesicht konnte man auch kennen aus den vielen Nebenrollen, die er spielte, ob nun bei den "Golden Girls", beim "Prinz von Bel-Air" oder in der "Nackten Kanone 33 1/3". Die Film- und Fernsehdatenbank IMDB verzeichnet für ihn mehr als 200 Rollen.

2003 zog sich Earl Boen von den Bildschirmen zurück - und arbeitete noch einige Jahre weiter als Sprecher in Radiosendungen, Zeichentrickserien und Videospielen.

Schwarzenegger-Fans nehmen Anteil

In den sozialen Medien zeigen sich viele Fans berührt - und würdigen Boen vor allem für seine Rolle in den Terminator-Filmen. "@Kriegler007" schreibt auf Twitter, der Tod des Schauspielers mache ihn traurig, in Erinnerung bleibe werde Boen aber - schon für so geniale Szenen wie diese hier aus "Terminator 2".