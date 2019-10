"Man braucht Hoffnung, auch wenn es schlecht aussieht"

Colson Whitehead ist spätestens seit seinem letzten Roman "Underground Railrod" über die Flucht von Sklaven aus dem Süden in den Norden der USA in aller Munde. In seinem aktuellen Roman "Die Nickel Boys" erzählt Colson Whitehead von einer "Besserungsanstalt" im Süden der USA, einem Ort des Schreckens, in dem Kinder misshandelt und gebrochen werden. Marie Schoeß hat mit ihm über fortdauernden Rassismus in der US-Gesellschaft gesprochen – und darüber, was Bücher heute noch bewirken können.

Marie Schoeß: Natürlich sind die Figuren Ihres Romans erfunden, auch der Ort, die spezifischen Geschehnisse sind Ergebnis Ihrer Einbildungskraft. Und doch diente Ihnen ein historischer Ort als Vorlage: nämlich die Dozier School for Boys in Marianna, Florida. Wie sind Sie auf diese Schule aufmerksam geworden, und was haben Sie in Ihren Recherchen erfahren?

Colson Whitehead: Ich glaube, es war im Sommer 2014, als landesweit über die Schule berichtet wurde. Die Dozier-Schule wurde ja schon 2011 geschlossen, der Grund sollte also verkauft werden, aber dann fand man 55 anonyme Gräber von ehemaligen Schülern. Sie haben forensische Analysen durchgeführt und die zeigten, dass die Schüler keines natürlichen Todes gestorben waren: Einige hatten Schrotladungen in ihrem Brustkorb. Andere ein Schädel-Hirn-Trauma. Also haben sie mit ehemaligen Schülern gesprochen, mit Männern in ihren 50ern, 60ern. Und viele dieser Männer waren weiß – und das, obwohl die Mehrheit der Schüler afroamerikanisch war. Ich habe also darüber nachgedacht, wie das Leben im nördlichen Teil des Campus, dem Ort für Schwarze, wohl ausgesehen hat. Das war das eine: Diese Geschichte zu hören und sich zu fragen, welche anderen Plätze es wohl gab, Plätze wie diese Schule. 2014 war aber auch der Sommer der Proteste in Ferguson, Missouri, wo Michael Brown, ein schwarzer Teenager, von einem weißen Polizisten erschossen wurde. Und ein paar Wochen später, in New York City, wurde Eric Garner von einem weißen Polizisten zu Tode gewürgt – auch er: ein Schwarzer, der Zigaretten auf der Straße verkauft hat. Es schien also, als würden einige Menschen, gerade weiße Gesetzeshüter, immer davonkommen, als würden sie nie zur Rechenschaft gezogen – genauso wie es in der Dozier-Schule der Fall war. Und so kam ein Gefühl der Empörung in mir auf – hätte ich sechs Monate früher, sechs Monate später von der Schule gehört, wäre mir der Stoff vielleicht nicht so in Erinnerung geblieben. Aber so hatte ich das Gefühl, dass so viele Leute nie für das Böse bestraft werden, das sie begehen, dass mir die Geschichte im Kopf blieb und ich angefangen habe zu recherchieren.

Sie haben angefangen zu recherchieren und dann den Roman "Die Nickel Boys" geschrieben – ausgehend vom historischen Stoff. Im Zentrum steht Elwood. Ein schwarzer Junge, freundlich, ambitioniert und eigentlich schon auf dem Weg zum College, als er in dieser so genannten Besserungsanstalt, dem Nickel, endet. Das ist einer von vielen Momenten, in denen der Leser großes Mitleid mit dieser Figur entwickelt. Denn wieder, nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal, macht Elwood nichts falsch und wird trotzdem zum Opfer der Geschichte.

Das stimmt. Elwood ist 1963 16 Jahre alt, so habe ich die Geschichte angelegt. Sie könnte auch 1985 spielen oder 1925, aber ich habe mich für 1963 entschieden, weil es der Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung war und zugleich der Höhepunkt der Jim-Crow-Ära, dem System der unterdrückenden Gesetze, die das Leben, die Freiheit der Schwarzen im Süden kontrollierten. Es ist eine optimistische Zeit und zugleich eine Zeit ganz realer Einschränkungen. Elwood ist inspiriert von Martin Luther King, davon, was die Bürgerrechtsbewegung geschafft hat, und er sieht sich als Vertreter einer Generation, die die Dinge ändern wird. Dann trampt er und steigt auf seinem Weg ins College beim falschen Mann ein. Das Auto ist gestohlen, und er landet in der Nickel Schule. Er ist also ein gutes Kind, er hat es nicht verdient, da zu enden, und für mich ist er eine Art Stellvertreter für die schwarzen Jugendlichen, die von der Polizei angehalten werden – einfach nur wegen ihrer Hautfarbe. Solche Begegnungen können alles ändern: Wenn du zu schnell nach deinem Portemonnaie greifst zum Beispiel, und sie denken, du hast eine Waffe, und dich erschießen. Oder du wirst aufgegriffen, weil jemand anderes etwas getan hat, verbringst eine Nacht im Gefängnis und das ist dann erst der Anfang. Von daher: Elwood ist ein Unschuldiger und ein Türöffner für den Leser, weil er neu in dieser schrecklichen Umgebung ist und der Leser durch ihn alles sieht. Aber: So einen Ort wie die Dozier-Schule, wo so viel Missbrauch geschieht, verdient niemand. Kein Straftäter, kein Unschuldiger verdient diese Behandlung.

Gleich auf der ersten Seite beschreiben Sie den wahrscheinlich dunkelsten Flecken dieser Schule: den geheimen Friedhof, der gefunden wird, als an seiner Stelle eigentlich ein Büroviertel entstehen soll. "Eine teure Komplikation" sei der Fund dieses Friedhofs, lässt uns der Erzähler wissen, und überhaupt ärgerlich, weil dieses schamvolle Kapitel der Geschichte abgehakt werden sollte. Verstehe ich Ihr Schreiben richtig, wenn ich es auch als Einspruch dagegen lese, solche Kapitel der Geschichte abzuhaken?

Wir haben über die Schule gesprochen und wie das da zugegangen ist: Und natürlich kommt dann die Frage: Können wir etwas ändern – das System beenden, die Misshandlungen? Und ich denke, die Antwort ist nein. Wenn ich jetzt mit dem Buch reise, stoße ich natürlich Menschen auf ihre eigene Vergangenheit. In Irland gab es ein Heim für unverheiratete Mütter, St. Mary's. Jahrzehntelang gab es das, und als es geschlossen wurde, haben sie Leichen von Babys und kleinen Kindern gefunden. In Kanada haben sie die Schule, von der ich schreibe, mit Internaten in Verbindung gebracht: Jahrzehntelang wurden indigenen Familien ihre Kinder weggenommen, um sie in die "Kultur der Weißen" einzuführen. Auch da: Misshandlungen. Und gerade jetzt haben wir in den USA, an der südlichen Grenze, Lager wie Gefängnisse für Flüchtlingskinder. Die Leute kommen, um ein neues Leben zu beginnen, und werden in Gefangenenlagern gehalten. Wir schließen das Kapitel des Missbrauchs also sicher nicht. Die Machthaber werden immer die Machtlosen jagen. Und während sich diese Dinge fortsetzen, schauen die Leute in die andere Richtung. Jahrzehntelang wurde von Missbrauch in der Dozier-Schule berichtet, Reformen wurden versprochen, und nichts ist geschehen. Man schließt also einen solchen Ort, aber wie viele andere gibt es?