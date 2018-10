Man-Booker-Preis für irische Autorin Anna Burns

Das war wahrscheinlich die kürzeste Danksagung jemals beim Booker-Preis. Die Überraschung, den renommierten Preis gewonnen zu haben, war Erna Burns hörbar auf die Stimme geschlagen – es waren nicht die paar Meter vom Tisch der Nominierten hinauf auf die Bühne der Londoner Guild Hall, die sie außer Atem gerieten ließen. Und deshalb war nach 48 Sekunden und ein paar stockenden Danksagungen auch schon wieder Schluss.

Eine Jugend in Zeiten des Bürgerkriegs

Anna Burns, 56 Jahre geboren in Nordirland, in der Hauptstadt Belfast. Ein Kind, das in den „Troubles“ groß wurde, wie der Bürgerkrieg in Nordirland selbst so verharmlosend bezeichnet wird. Eine Zeit, in der es besser war, unauffällig zu sein als einer Seite aufzufallen, egal welcher, so heißt es an einer Stelle im Buch. Konkrete Namen, Orte, Zeiten gibt es nicht. Die Hauptdarstellerin, eine 18-jährige Ich-Erzählerin, heißt nur die "middle sister", der Milchmann nur Milchmann – wobei auch nicht klar ist, ob er überhaupt Milchmann oder nicht doch Untergrundkämpfer ist.

Das Buch würde mit Namen nicht funktionieren, sagt Anna Burns, als sie sich wieder ein bisschen gefangen hat. Das liege daran, dass es um fehlende Grundsicherheiten gehe, wie es vorangeht, wie es weitergeht, wie man entdeckt, wer man ist. In diesem Gefühl des Vagen und der Unsicherheit versucht die junge Frau, einen Weg durch familiäre und politische Konflikte, durch die Gewalt in der Gesellschaft zu finden. Dabei sei es natürlich von Bedeutung, dass sie selbst in Belfast aufgewachsen sei, sagt Anna Burns: "Ich schreibe darüber, welche Auswirkungen langanhaltende Gewalt auf eine ganze Gesellschaft haben kann, wie das ist, wenn man unter dauernder Anspannung lebt. Wenn dieser Druck normal ist. Als ich aufwuchs, dachte ich: Das ist die Normalität."

Die Macht gesellschaftlichen Drucks

In ihrer Begründung erklärt die Jury des Man-Booker-Preises, die Orte und Zeiten von "The Milkman" stünden für die Erfahrungen, die in einer Gesellschaft in der Krise gemacht werden. Der Roman beschreibe brillant die Macht des geschwätzigen und des sozialen Drucks in einer eng geknüpften Gesellschaft.

